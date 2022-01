Kandidat u Potjeri sve nasmijao priznanjem: 'Htio sam pisati žalbe na HRT, moja žena vas obožava!'

Današnja Potjera nije prošla najbolje za Nenada, Jana, Ivana i Marija. Samo je Ivan uspio proći lovca Dejana Kotigu i doći do završne potjere u kojoj se borio za svojih 21.000 kuna. U početku nije bilo velikih nada, no kada je vidio da Kotiga ima malih problema pred kraj svoje dvije minute, ipak je povećao svoje nade. Međutim, od 21.000 kuna ipak ništa, a Dejan je u posljednje dvije sekunde svoje završne potjere stigao Ivana u njegovih 9 koraka.

Foto: HRT screenshot

No, ni ova epizoda Potjere nije prošla bez humora, za koji se pobrinuo prvi natjecatelj Nenad. Naime, pri biranju lovaca, Nenad je izrazio želju da im dođe Dejan s obzirom da jedino s njim nije igrao u završnoj potjeri, no naglasio je kako ga ostali natjecatelji ne žele.

- Čuj, ne bi htjeli Dejana. Nema više ponude za vas tamo. Kao ono u 'Seinfeldu': 'No soup for you! No higher offer for you Marijo, Ivan and. Nenade za vas će viša biti 800.000 kuna. Šalim se režijo, šalim se. Već sirene krenule - kazao je Dejan odmah na početku.

- Pa dobro jel' ja moram pet puta dolaziti ovdje da upoznam Instagram zvijezdu? Ja sam već htio pisati ne znam kakve žalbe na Hrvatsku televiziju, na sve živo. Ja vas pratim, a još ženi kad kažem... - započeo je Nenad i pritom nasmijao i lovca i voditelja Joška Lokasa.

Foto: HRT screenshot

- Šta kaže žena? - upitao je Dejan.

- Žena vas obožava. Da ste duhoviti, da ste zgodni. Ja pitam je li ljepši od mene, kaže je. Ja pitam zašto, je li baš ljepši ili zbog kose. Ma kaže: baš je lijep - kazao je Nenad.

- Ma da jer ako je zbog kose neće to još dugo trajati - otkrio je Dejan svoju namjeru da će se ošišati te zahvalio na lijepim riječima kandidatu i poručio da čuva ženu jer je to dobra žena s dobrim ukusom.

Foto: HRT screenshot

Nenad je u svojoj minuti osvojio 24.500 kn, iznos koji je izabrao na ploči, no nažalost Dejan ga je stigao, kao i Jana i Marija.

