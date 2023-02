Izvor blizak Bruceu Willisu otkrio detalje njegovog zdravstvenog stanja: 'Ne može puno pričati'

Stanje Brucea Willisa (67) se pogoršava, a glumčeva obitelj je na službenoj stranici za frontotemporalnu demenciju prije nekoliko dana otkrila da Willis boluje od te bolesti. Prije godinu dana, u ožujku, otkriveno je da se glumac bori s afazijom te da se oprašta od glume, a izvor blizak obitelji za Radar Online je rekao kako je stanje sve lošije te da glumac ne može puno pričati.

Njegova supruga Emma Hardis Willis s bivšom je Willisovom suprugom Demi Moore u dobrim odnosima, a izvor je rekao da glumac lakše prepoznaje glas njegove bivše supruge od drugih, zbog čega Moore svakodnevno razgovara s njim.

- Demi je u stalnom kontaktu s Bruceom i Emmom. Koristi svaku slobodnu priliku da provede vrijeme s njim. Ako nije uz njega, zove ga kako bi Bruce čuo njen glas. Bruce ne može puno pričati, i čini se da shvaća malo od onoga što mu govore - rekao je izvor

Izvor je otkrio kako se cijela obitelj bori s prihvaćanjem tužne vijesti o novoj dijagnozi, no i kako je glumac "još uvijek prisutan" i željno iščekuje dolazak prvog unuka.

- Obitelj cijeni svaki trenutak. Odlučan je ostati koherentnim i lucidnim što je dulje moguće kako bi njegov unuk imao sretna sjećanja na djeda koji je bio prisutan i aktivan u njegovom ili njezinom životu. Čvrsto je uvjeren da će bebi dati najbolje od sebe. Ima dana kad ugledaju starog Brucea, ali oni su kratki i udaljeni - otkrio je izvor i dodao: - Čini se da im sve više izmiče i to im slama srce. Bilo je bolno gledati ga kako propada. Starijim kćerima nedostaje stari Bruce - onaj koji ih je zadirkivao zbog njihovih dečkiju i davao im neželjene savjete.

- Otkad smo objavili da Bruce boluje od afazije u proljeće 2022. njegovo stanje je se pogoršalo i sada imamo jasniju dijagnozu. FTD je opaka bolest za koju mnogi od nas nikada nisu čuli i može pogoditi bilo koga. Za ljude starije od 60 to je najtipičnija forma demencije. Nema poznatog lijeka ili terapije za tu bolest i nadamo se da će se to u narednim godinama promijeniti. Kako se njegovo stanje pogoršava, nadamo se da će mediji malo više pisati o ovoj bolesti o kojoj treba podignuti svijest - stalo je u izjavi koju su potpisala djeca, supruga Emma i bivša partnerica Demi Moore, a koja je objavljena na službenoj stranici za frontotemporalnu demenciju.

Da se nešto ozbiljno događa s Willisom ispričala je i Lala Kent, koja je glumila Willisovu kćer na snimanju filma "Hard Kill". Prisjetila se da je Bruce na snimanju ovog filma bez najave i sasvim neočekivano pucao iz pištolja, što je uznemirilo sve na setu i nije znao objasniti zašto se to dogodilo. Njegovi kolege glumci iz filma "White Elephant", koji je snimao u travnju 2021. godine, ispričali su kako ih je Bruce na snimanju pitao što on tu radi, a redatelj tog filma, Jesse V. Johnson, kaže da mu je Willisov tim rekao da je za glumca najbolje da radi samo do ručka jer mu je cjelodnevni boravak na setu naporan.

