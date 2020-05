Ovi parovi zaljubili su se pred kamerama i iznenadili gledatelje, neki dobili i djecu

Ljubav može doći i kad je najmanje očekujemo, a najbolji su dokazi veze koje smo pred kamerama pratili od samih početaka. Naime, mnogi natjecatelji reality showova u Hrvatskoj ljubav su započeli tijekom snimanja, pred očima gledatelja, a neki od njih dogurali su toliko daleko da već imaju i djecu.

Marijana Čvrljak i Nikola Nemešević Nemeš bili u najveće reality zvijezde u regiji 2011. godine i naš najpoznatiji 'reality par'. Njih dvoje su se zaljubili u Big Brotheru u vrijeme kada je Marijana bila udana žena, a njihov seks pred kamerama šokirao je cijelu državu, ali i Balkan. Kada je Marijana ušla u BB kuću, sestri Sendi je na čuvanje ostavila svoju kćer, tada dvogodišnju Korinu. Bila je u braku s pomorcem Ivanom Čvrljkom, koji je za to vrijeme radio u Škotskoj. Nije trebalo dugo da se između Nemeša i Marijane rodi simpatija, a zajedničkim temama za razgovor i interesima, došli su i do prvog poljupca.

Burna veza pred kamerama završila se na dan finala, kada je Nemeš ostavio Marijanu pred milijunima gledatelja i nazvao je najvećom glumicom u BB kući. Marijana je izašla kao pobjednica, a nekoliko tjedana nakon razvela se od supruga te ponovno započela romansu s Nemešom.

Nekoliko mjeseci kasnije prekinuli su, pa se pomirili, a 2016. godine su se vjenčali. No, idila nije dugo trajala. Razvod je uslijedio nakon samo osam mjeseci braka.

Marijana se nakon toga potpuno povukla iz javnosti, a vratila je i djevojačko prezime. Nemeš se, s druge strane, vratio u Beograd gdje se posvetio glazbi te počeo raditi na jednom popularnom beogradskom radiju.

No, pet godina prije njih Hrvatska je u istom showu dobila svoju prvu i najdugovječniju ljubav u realityju, koja je kasnije prerasla u brak s dvoje djece. Violeta Halitaj i Nikša Kekezović publici su ostali u pamćenju kao par koji se prije 14 godina zaljubio u Big Brother kući, a protiv svih nepisanih pravila njihova ljubav pobijedila je sve prepreke te traje još i danas. Rijetko tko je mogao vjerovati da će se temperamentni Dalmatinac 'smiriti' zbog BB ljubavi. A upravo to se dogodilo. Kada je počeo romansu s Riječankom Violetom Halitaj, mnogi su ocjenjivali da se radi o reality paru čija će se ljubav ugasiti zajedno s kamerama, no bilo je upravo suprotno.

Nakon izlaska iz showa Nikša je medijima otvoreno rekao da će Violetu čekati dok i ona ne napusti kuću, a tako je i bilo. Nakon showa ostali su u vezi i šest godina kasnije okrunili su je brakom.

Par ima sedmogodišnjeg sina Jakova, a Violeta je u veljači ove godine rodila curicu Nikol. Po izlasku iz Big Brother kuće 2006., Nikša je najavio kako će ju čekati vani, a ubrzo ju je i zaprosio. Violeta je zbog ljubavi preselila u Split, a otada se ne odvajaju.

Najnovija iznenađenja publici je priredio novi kontroverzni show Brak na prvu, čija se prva sezona tek emitirala.

Pravo iznenađenje uslijedilo je u završnici showa kada je Gordana Marelli priznala da su ona i Adam Kromer u vezi, a nakon nekoliko dana saznalo se i da čekaju prvu bebu. Naime, ništa to ne bi bilo toliko čudno da se u showu oboje nisu vjenčali za druge partnere, Gordana za Dejana Vukobratovića, a Adam za Nikolinu Tutić. No, kako su gledatelji prvi posumnjali, simpatije koje su se rodile u showu ipak su prerasle u ljubav.

Posljednji šok iz tog showa uslijedio je kad se saznalo da spisateljica i ekspertica Ingrid Divković ljubi Luku Budaka, kojemu je u showu "namijestila" Nadiju Amić. U showu je Ingrid na Luku gledala profesionalno, no nakon neplanirane prijateljske kave nakon showa, shvatili su da se dogodilo ono što nisu mogli ni sanjati.

Prije točno deset godina još nas je jedan par iznenadio svojom ljubavi koja je počela pred kamerama reality showa Celebrity Farma. Iako su tvrdili da ih veže samo prijateljstvo, 2010. godine pjevač Josip Ivančić i bivša manekenka i misica Jelena Bošnjak ušli su u show koji im je promijenio cijeli život. Nekoliko mjeseci nakon izlaska iz showa iz kojeg su oboje ispali kao finalisti, par se prestao skrivati i Josip je sve više živio na relaciji Split - Livno.

Pred oltar su stali 2011. u Josipovoj rodnoj Hercegovini, a vjenčanje je s njima proslavilo 500-tinjak gostiju. Ubrzo nakon vjenčanja rodio im se sin Toma, a krajem 2018. godine dobili su i kćerkicu Rozu Miu.

Farmer iz Kanade Srećko Ponjavić i Višanka Antonija Beščec upoznali su se u jedanaestoj međunarodnoj sezoni emisije Ljubav je na selu, u kojoj je shvatio kako je upravo ona uistinu njegova "zlatna" djevojka.

Htio je, kako kaže, da ostane s njim do kraja pa je ovog travnja kleknuo i zaprosio je, a Antonija je rado pristala.

Nakon snimanja showa odlučili su dati šansu svojoj ljubavi i pokušati riješiti najveću prepreku na putu ka sreći - kilometre između njih. Antonija je spakirala kofere i nakon snimanja vrlo brzo otputovala u kanadski Lethbridge, gdje trenutno uživa sa svojim farmerom.

Pobjednik druge sezone Života na vagi Dorian Crnković također je pronašao ljubav pred kamerama i to s kolegicom iz showa, Ivanom Stapić. Mladi je Zagrepčanin u show, koji je krenuo s prijavama za novu sezonu, ušao sa 177 kilograma, a po završetku snimanja imao je 112 kilograma.

Dorian je nakon showa otkrio da sa svojom djevojkom Ivanom marljivo trenira svaki dan, a njih dvoje odlučili su se potruditi i održavati vezu na daljinu, tj. na relaciji Zagreb-Split.

''Mi smo na relaciji Zagreb – Split. Kada ona dođe, vozimo bicikle, hodamo po 10 kilometara, zdravo se hranimo i jednom riječju, uživamo, a tako je i u Splitu'', rekao je pobjednik.