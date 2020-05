Voditeljica napala Hrvate: 'Smetali su im narodnjaci i Bosanci jer ne troše dovoljno'

Influencerica i voditeljica Hana Hadžiavdagić-Tabaković osvrnula se na svom Instagramu na stanje u turizmu u Hrvatskoj.

“Smetali su galama i kaos na Hvaru, smetalo je partijanje do zore na Pagu, smetali su noćni klubovi i narodnjaci, smetali su festivali, nekima su smetali i Bosanci jer eto ne troše dovoljno… Sada svi mole Boga da bude upola tako. Možda zaista svi naučimo nešto nakon ove pandemije, a to je da budemo zahvalni na svemu što imamo i da se prestanemo žaliti. Sjetimo se one narodne: “Dabogda imao, pa nemao” napisala je u objavi na Instagram Storyju.

Podsjetimo, Hana se nedavno obračunala s ljudima za koje kaže da zna da pišu protiv nje u Facebook grupama, a onda joj žele biti prijatelji. "Nikada neću razumjeti ljude koji su toliki beskičmenjaci pa na profilima ili u grupama sheraju kojekakve stvari o meni, a uživo mi ližu guzicu... Ja kada nekoga 'ne mirišem' onda to pokažem toj osobi tako što 'dignem' pozdrav i napravim se da je ne vidim. S druge strane nemam potrebu tu osobu spominjati, tračati ili u najgorem slučaju izmišljati priče. Tko mi se ne dopada, za mene je duh, energija koja ne postoji... Molim vas, pokušajte da poradite na toj osobini licemjerja jer je to najgrozniji pečat koji možeš nositi na čelu. Budi svoj, dosljedan, iskren, stani iza svoje riječi i čuvaj obraz... U suprotnom si smijurija od čovjeka", napisala je influencerica koja je nedavno razbjesnila majke na društvenim mrežama.