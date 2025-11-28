Naši Portali
TRAGIČAN GUBITAK

Iznenada preminuo glazbenik (40). Supruga neutješna: 'Zašto si umro na mojim rukama?'

Shpat Kasapi iza sebe je ostavio neutješnu suprugu i malenog sina, a strašna tragedija dogodila se tijekom njihova obiteljskog putovanja u Italiju

Shpat Kasapi, albanska pop-zvijezda, iznenada je preminuo u 40. godini života od posljedica srčanog udara. Tragičan događaj zbio se u talijanskom gradu Monzi, gdje je pjevač boravio sa svojom suprugom Selvije Jao i njihovim malenim sinom Roelom. Prema informacijama koje su prenijeli strani mediji, razlog njihova boravka u Italiji bio je potraga za medicinskim savjetom i liječenjem za njihova sina.

Pjevačeva supruga Selvije Jao oprostila se od muža putem potresne objave na Instagramu. Uz fotografije na kojima pjevač drži njihova sina, Selvije je napisala dirljive riječi koje slamaju srce: "Ostavio si nas ovdje same, bez tebe. Umro si u mojim rukama. Koliko smo bili bliski, koliko smo se trudili čuvati našu privatnost. Uvijek si mi govorio da ćeš me voljeti dok nas smrt ne rastavi. Zašto si umro u mojim rukama? Zašto si mi ovako slomio srce, ljubavi? Nadam se da ću te ponovno sresti u raju. Bog te htio blizu sebe, ali ja jedva čekam probuditi se iz ove noćne more i pronaći te opet ovdje s nama", napisala je neutješna Selvije.

Foto: Instagram screenshot

Shpat Kasapi bio je istaknuta figura na albanskoj i kosovskoj glazbenoj sceni, a njegova karijera trajala je više od dva desetljeća. Rođen 1985. godine u Tetovu u Sjevernoj Makedoniji, proslavio se početkom 2000-ih godina, a publika ga pamti po velikim hitovima kao što su "Ajo Me Mungon", "Valle Kosovare", "Dashni Pa Limit" i "Aroma e Saj". Njegova glazba dopirala je do široke publike, o čemu svjedoči podatak da je na popularnom streaming servisu Spotify redovito bilježio više od 340 tisuća mjesečnih slušatelja. Osim toga, Kasapi se 2009. godine natjecao za predstavnika Albanije na Eurosongu.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića
1/88

Od prerano preminulog kolege oprostile su se i brojne druge poznate osobe, među kojima se ističe američka pjevačica albanskog porijekla Bebe Rexha. Ona je na svojim društvenim mrežama podijelila isječak videa u kojem Kasapi pjeva, uz simboličnu bijelu golubicu i albanske zastave. 
