'Izdajice jedne! Baš nisko!': Lažne nominacije otkrile tko je kome zapravo odan na imanju

Farmeri su u prošloj epizodi doznali detalje novog tjednog zadatka na kojem nastavljaju raditi, a cilj je sazidati roštilj bolje od suparničke obitelji. Dio članova obiju obitelji susreli su se kraj ograde kako bi porazgovarali o recentnim događajima na imanju, a glavna tema bio je odabir prvog duelista.

Jelena je priznala da će glasati za nekog od muških članova obitelji, a u obzir dolazi čak i Darko. „Ne bih izabrala Darka, s nama je od početka. Super smo si svi s njim. Imaš dvojicu novih koje možeš izbaciti“, čudila se Nikolina.

I Dario, Ivan i Mario okupili su se kako bi iskomentirali temu glasanja, a kao najizgledniji kandidat izdvojila se Rebecca. „Dosta krešti, sitnice je naljute, to mi baš ne paše. Jednostavno, da se smanji broj žena“, Ivan je otkrio, a podržao ga je i Mario.

Osim izrade roštilja, jedan dio tjednog zadatka je i skuhati hladetinu. Kandidati su priznali da je nitko od njih ne voli jesti, a ni priprema nije baš tekla glatko. U plavoj obitelji Darko, Davor i Goran primili su se projektiranja roštilja, svatko glasno dijeleći svoje prijedloge, dok je muški dio narančaste obitelji djelovao bitno složnije.

Na imanje je došla voditeljica Nikolina Pišek i otkrila im kako će današnje glasanje odraditi na nešto drugačiji način – bez kamenčića, i odmah uz kratke razloge. Najviše glasova dobio je Darko, a za njega su glasali Jelena, Davor, Manja i Goran, priznavši da su se tako odgovorili.

Darko je bio u nevjerici, a posebno su ga razočarali Jelena i Davor: „Mislim da ćemo se sad puno više igrati na drugačije načine, jer znam s kakvim ljudima boravim u kući i na što su spremni! Iznenađen sam koliko su ljudi dvolični i kako mogu igrati.“

„Svaka vam čast svima. Nemam uopće riječi, ostavili su me bez teksta. Nemam pojma zbog čega. Svatko igra svoju igru“, na Darkovu stranu stala samo Doroteja. „Dora vrti Darka oko malog prsta. Mislila je da vrti i Manju i Jelenu cijelo vrijeme, ali su one sad progledale, vidjele su tko su normalni ljudi, a što su spletkari“, Davor je poručio.

I kad se činilo da su plavci odabrali, voditeljica Nikolina Pišek sve je šokirala iznenađenjem: „Darko, ti ipak nisi prvi duelist. Prvog duelista danas bira obitelj iz štale! Vi danas birate duelista iz člana suprotne obitelji.“

Glasanje je krenulo, a svi su bili pod velikim pritiskom i nervozom. Nikolina Pišek je zatim otišla i do štale te narančastu obitelj navela na istu igru. Dobar dio obitelji kazao je da bi, da nema imunitet, glas dali Dariju, no ovako je najveći broj glasova otišao Rebecci, koja nije bila iznenađena.

I narančaste je Nikolina obavijestila da glasanje ne vrijedi, već će svoj glas morati dati suparničkoj obitelji. „Još i bolje!“ komentirali su zadovoljno. Voditeljica im je tada pročitala kako su za njih glasali rivali iz kuće, a najviše glasova dobio Mario, koji je priznao da je to očekivao. Tako je postao prvi duelist.

„Zanima me točno tko su ti ljudi i koji su njihovi razlozi“, poručio je.

Glasove plavoj obitelji donio je vođa narančastih, Dario. Najviše glasova dobio je Goran. „Ne znaju me dovoljno da bi me odabrali na osnovu nečeg drugog osim toga što sam vrijedan, sposoban i smatraju me kao velikog konkurenta“, zaključio je.

Oba tima nastavila su raditi na tjednom zadatku, odlučni sačuvati svoje nominirane članove i spasiti ih od arene. No nominacije su i dalje bile glavna tema u kući i štali, ali i na dvorištu. Dio članova obiju obitelji, koji su na Darkovoj strani, na ogradi su dogovarali strategiju tko će koga idućeg nominirati. Narančasti su mu obećali da će glasati za Davora i ne mora se brinuti.

Nikolina je smatrala da novonastali klan s Davorom na čelu ne može i neće opstati, a posebno su je razočarale Manja i Jelena: „Sad se vidi tko je zapravo dvoličan! Generalno svi smo govorili neka se miču ti novi ljudi koji su došli. Zašto otvarati put prema pobjedi nekome tko je ovdje tek devet dana. Izdajice jedne! Baš nisko!“

Dario je, pak, smatrao da je na imanju previše klanova: „Nemam više pojma tko s kim. Treba biti malo dobar sa svima, ali paziti da ne dobiješ nož u leđa.“

Prvog duelista Marija najviše je zabolio Manjin glas pa ju je pozvao da raščiste stvar: „Ovo mi je samo još jedan dokaz da ovome nikome ne mogu vjerovati!“ Ona je ostala pomalo tajnovita, no priznala je kako zasad nema razlike sumnjati u Davorove namjere, iako je skoro svi upozoravaju na njega.

Što kandidatima nosi novi dan, pokazat će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan i na platformi Voyo.