Neki su mislili da je Daliboru Mataniću propala karijera, no prevarili su se! Nakon skandala koji je potresao Hrvatsku pohvalio se uspjehom

Večernji list je prošle godine 5. travnja ekskluzivno izvijestio javnost o slučaju redatelja Dalibora Matanića, do tada najuspješnijeg hrvatskog redatelja svoje generacije. No nakon što smo objavili priču o seksualnom uznemiravanju glumica, on se povukao iz javnosti i navodno krenuo s liječenjem zbog raznih poroka. Kada se ta vijest počela širiti filmskim, reklamnim i medijskim krugovima, reakcije su bile podijeljene - oni kojima je to bio prvi glas o Matanićevim transgresijama bili su u šoku jer se radilo o redatelju koji se u javnosti godinama predstavljao kao obiteljski čovjek i borac za ženska prava, a oni koji su sve znali rekli su samo - napokon se netko usudio javno progovoriti, pisao je Večernji list prvi u Hrvatskoj.

Osim toga, Večernji list je nekoliko tjedana prije same objave priče razgovarao s velikim brojem žrtava Matanićeva nametljivog i uznemiravajućeg ponašanja koje su odreda bile ogorčene zavjetom šutnje koja se oko svega stvarala, pogotovo od istaknutijih hrvatskih feministica i ženskih časopisa koji su za sve već jedno vrijeme znali. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog časopisa s pjevačicom, voditeljicom i aktivisticom Idom Prester uz poruku da je "dosta šutnje o nasilju nad ženama" mnogima je bilo kap koja je prelila čašu i u svojoj su okolini sve otvorenije počele govoriti o vlastitim neugodnim iskustvima s redateljem.

U svojoj komunikaciji, Matanić je uglavnom posezao za porukama seksualnog sadržaja koje je slao velikom broju žena. Birao je uglavnom mlade glumice i suradnice, često opravdavajući kontakte ponudama za posao, nakon čega bi ih nagovorio da prijeđu na Viber, platformu u kojoj je aktivirao nestajuće poruke, otežavajući bilo kakvo čuvanje dokaza.

– Prvo nelagodno iskustvo s njim imala sam prije deset godina, kada je kolegu i mene na snimanju jedne reklame tjerao na seksualnu interakciju, što sam odbila. Povukla sam se iz tog kruga i jedno vrijeme imala mira, ali prije nešto više od dvije godine počeo mi se opet javljati, porukama u bilo koje doba dana ili noći, uporno me pozivajući na "secret white partyje", što god to značilo. Rekla sam mu da ću njegove poruke pokazati drugima, da imam zaručnika i da me pusti na miru, na što bi uvijek rekao da se samo šalio, povukao se i nakon nekoliko mjeseci nastavio po starom. Ako bismo se sreli uživo, pogotovo ako je bio s obitelji, djelovao je kao da mu je neugodno. Tek sam kasnije saznala da su i druge cure imale isti problem – rekla nam je tada jedna glumica, koja je dodala da danas ima zrelost da se od toga emotivno odvojila, ali da se brine za puno mlađe djevojke za koje se boji da su također na udaru Matanićevih nasrtaja. Nakon toga se Matanić oglasio na Facebooku gdje se ispričao žrtvama i obećao da će ići na liječenje, o čemu možete pročitati OVDJE.

Mnogi su se pitali je li to kraj karijere ozloglašenog redatelja koji je godinama sustavno maltretirao mlade glumice - ipak nije! Večernji list sada doznaje kako je Matanić prije koji dan na svom WhatsApp statusu objavio naslovnu fotografiju za njegov novi kratkometražni film imena "Doll - Lutka", te se svojim pratiteljima pohvalio novim uspjehom. Taj je film, naime, izabran između 3740 prijavljenih kratkih filmova za ovogodišnje jubilarno izdanje danskog festivala koji je inače kvalificirajući festival za Oscare, BAFTU te nagradu Europske filmske akademije. Film "Lutka" nastao je u produkciji Kinogerile uz koprodukciju Max teatra i bavi se dijaboličnim odnosom oca i kćeri, u glavnim ulogama su Tomislav i Tea Kostelac.