FOTO Naša slavna skijašica nakon rođenja djeteta napokon pokazala tajanstvenog partnera

Nika Fleiss, bivša hrvatska skijaška reprezentativka i jedna od najprepoznatljivijih sportašica svoje generacije, nedavno je postala majka. U četrdesetoj godini života dočekala je sina kojem je, kako sama kaže s puno značenja, nadjenula ime Val. Iako je posljednjih godina svoju privatnost čuvala podalje od javnosti, Nika je na društvenim mrežama odlučila podijeliti djelić svoje nove svakodnevice – prvu obiteljsku fotografiju koja je u vrlo kratkom roku izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija i čestitki njezinih pratitelja.

Na fotografiji se nalazi njezin životni partner, smozatajni Viliam Berković koji sjedi i pregledava mobitel, dok u pozadini spokojno spava njihov sin Val. U kadru se smjestio i njihov pas, ležerno sklupčan na kauču, što prizoru daje dodatnu toplinu i osjećaj doma. Uz objavu, Nika je jednostavno napisala: "Moji dečki".

Ipak, nije to prva objava kojom je Nika otkrila koliko ju je majčinstvo duboko dotaknulo. Već nakon rođenja sina podijelila je dirljivu poruku ispunjenu emocijama i zahvalnošću, otkrivši koliko ju je dolazak djeteta promijenio iznutra: "Danas znam da Netko odozgo vidi sve. Ne znam čime sam te zaslužila, dječače moj, ali u tvojim očima vidim najljepše oceane. Stigao si pod punim Mjesecom i iscijelio me već prvim pogledom", napisala je tada, uz fotografiju malenog Vala.

Podsjetimo, 19. lipnja Nika se vratila kući iz rodilišta, a na Instagramu je tada objavila prizor koji ju je dočekao – dom prepun buketa, darova i pažljivo pripremljenih detalja za nju i njezinog sinčića. Bila je to scena preplavljena pažnjom i ljubavlju, koja je dodatno naglasila koliko se Nikin život iz temelja promijenio. U još jednoj objavi, u kojoj je otkrila ime svoga sina i podijelila njegovu fotografiju, iskreno je progovorila o osjećaju koji ju je obuzeo odmah nakon poroda: "Ljubav na prvi pogled? O, da, dogodila se, i to kakva... Ova nema roka trajanja, bezuvjetna je i traje do mog posljednjeg daha i otkucaja srca. Da me pitaš kako sam sve ove godine živjela bez tebe – ne znam. Ali znam da otkad tvoje srce kuca izvan mene, ja bez tebe više ne mogu i ne znam. Urezao si se u svaki kutak moje duše, u svaku poru mog bića.“

Poseban dio objave bio je posvećen i ocu djeteta, Viliamu, kojem je Nika zahvalila na ljubavi i podršci: "Kada sam upoznala tvog tatu, brzo sam shvatila da ona ‘Samo retki nađu retke’ napokon ima smisla. Ali nisam znala da si upravo ti ta rijetkost koju sam čekala cijeli život. Sad, kad zažmirim, znam – ti si oduvijek bio dio mog svijeta. I ostat ćeš zauvijek.“

Foto: Instagram

Nika Fleiss, koja se povukla iz profesionalnog sporta prije više od deset godina, sada je pronašla ispunjenje u sasvim novoj ulozi – majčinskoj. I dok i dalje bira živjeti daleko od reflektora i medijske pozornosti, njezine iskrene i emotivne objave svjedoče o tome da je u miru, ljubavi i obiteljskom okruženju pronašla ono najvažnije – osjećaj potpunosti.