Iza vjenčanja zvijezde 'Divljih pčela' i supruge krije se teška životna bitka: Bolest nas je zbližila, htjela sam ga ostaviti

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji prate u popularnoj seriji "Divlje pčele", u kojoj igra lik Marka Vukasa, nedavno je izrekao sudbonosno "da" višegodišnjoj partnerici, vizažistici Katarini Baković. Vjenčanje je održano 22. svibnja u njegovom rodnom Kaštel Štafiliću, u idiličnom okruženju obitelji i najbližih prijatelja. Sretni mladoženja dan je opisao kao savršen, ispunjen ljubavlju i zajedništvom, a prvi ples otplesali su uz bezvremenski hit Olivera Dragojevića "Ča će mi Copacabana", otkrio je Klišmanić za Gloriju. Ipak, iza kulise vjenčane bajke stoji priča o snazi, odanosti i ljubavi koja je pobijedila najteže životne izazove.

Javnosti je malo poznato da se par na samom početku svoje veze suočio s velikom životnom kušnjom. Naime, kako prenosi Gloria, nakon samo pet mjeseci veze Katarini je dijagnosticiran rak jajnika. Suočena s teškom dijagnozom i neizvjesnom budućnošću, svjesna tereta koji bolest nosi, donijela je tešku odluku i pokušala prekinuti vezu. Nije željela da Marin prolazi kroz dodatnu bol, pogotovo jer je nedavno prije toga izgubio oca.

- Iako mu ne bih zamjerila da je otišao, ostao je uz mene, kao tiha podrška i svjetlo u tom razdoblju. Bolest nas je zapravo dodatno zbližila i nedugo nakon završetka kemoterapije otputovali smo u Švicarsku gdje me je zaprosio - otkrila je Katarina detalj ove inspirativne ljubavne priče.

FOTO On je novi Marko Vukas, a ovo mu je prva velika televizijska uloga: 'Čini mi se da se sve posložilo'

Podsjetimo, ovako je Klišmanić govorio o liku Marka Vukasa kojeg tumači u seriji "Divlje pčele": - Marko je izuzetno slojevit lik. Na prvu može djelovati odbojno zbog svog ponašanja i odluka koje donosi, no iza tih zidova i obrambenih mehanizama krije se dijete koje je ostalo samo i koje nije dobilo dovoljno ljubavi i pažnje. Upravo ta unutarnja ranjivost čini ga zanimljivim. S tom povrijeđenošću se mogu poistovjetiti – svi smo mi, u manjoj ili većoj mjeri, barem jednom bili povrijeđeni. To je emocija iz koje crpim energiju i gradim lik, pokušavajući ga razumjeti, a ne opravdavati - otkrio je Marin nakon što se prihvatio uloge.

Prva je ovo velika televizijska uloga glumca koji je veliko profesionalno iskustvo stekao u zagrebačkom HNK. Uz kazališno iskustvo, Klišmanić je posvećen i pedagoškom radu te na Akademiji dramskih umjetnosti radi kao asistent. - Čini mi se da se sve posložilo u pravom trenutku. Imam osjećaj da sam tek sada zaista spreman za veće zadatke pred kamerama. Da se to dogodilo ranije, dok još nisam bio siguran u svoje vještine i zanat, bilo bi mi znatno teže. Ovako sam u projekt ušao mirnije i s više povjerenja u sebe - jasan je Marin kada govori o svom angažmanu u seriji 'Divlje pčele'.

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*dijelom uz pomoć AI