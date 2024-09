Ivica iz 'Ljubav je na selu' se zaljubio na prvu: 'Da ste mi je odmah doveli, ne bi uopće bilo snimanja'

Nastavljaju se prva izbacivanja, a najviše briga ima najstariji farmer Zlatko koji mora izbaciti čak tri svoje dame. Nakon sekundi iščekivanja odluka je pala – kući odlaze Biserka, Tatjana i Cveta. „Da je meni žao, da bih ja plakala? Ma, nema šanse! Ja si u Zagrebu nađem frajera od 50 godina!“ komentirala je 76-godišnja Biserka. Nakon Zlatka, svoju odluku morao je donijeti i Željko, a priznao je da mu je jako teško i odlučivat će sitnice. Marija se požalila kako nije imala dovoljno vremena da upozna Željka, dok su ostale smatrale kako su dobro iskoristile svoje minute s farmerom. Teška srca, Željko je vjenčić predao Nevenki: „Dobra je u duši, fali nedostajalo je komunikacije, ne znam ništa o njoj“.

„Neću se ljutiti... Ja za ovo nisam ni bila spremna. Nije mi žao“, iskreno je priznala Neve, „Što ću sad! Svega će uvijek biti za mene, i posla, i ljubavi, i prijateljica“. A nakon prvih stresnih izbacivanja, konačno je stiglo vrijeme da zlatne djevojke upoznaju svoje odabranike. Uzbuđene i spremne, zajedno su putovale prema odredištu. „Mene je samo strah da ne padne u nesvijest“, šalila se Anamarija. Nervozni su bili i farmeri, a ni njihove ostale kandidatkinje nisu mogle sakriti osjećaj da bi se nakon ove večeri svašta moglo promijeniti. Prvi je na redu bio Toni, a iza pregrade je sjela Vivien. U izazovnoj crvenoj kombinaciji i prilično samouvjerena mamila je uzdahe i izazvala oduševljenje svih okupljenih.

„Taj aplauz mi je značio da je došla neka ful zgodna cura“, Toni je bio optimističan. Krenuo je spoj, a Vivien je preuzela sve konce, dodavši kako je Toni došao nespreman. Kako bi ga impresionirala, Vivien je priznala da voli nogomet, a otpjevala mu je i Oliverov 'Nocturno'. „Nije ona njegov tip“, komentirala je Valentina, „Što se tiče nas, nema problema sa zlatnom djevojkom“. „Fenomenalan glas, jedva sam čekao vidjeti tko je iza“, zainteresirao se Toni, a kad je skinuo povez, nije mogao sakriti oduševljenje, no Vivien je odbila pusu u obraz.

„Ja sam tu izdominirala i dala mu do znanja da sam ja jedna dama koju treba osvojiti“, poručila je. Ivica je bio sljedeći, a iza pregrade je bila nervozna Ilona. Razgovor je lijepo tekao, a Ivici se na prvu svidio i njezin glas. „Kako je prošao tulum? Je li se dogodilo nešto s nekim ili si čekao mene?“ zezala ga je Ilona, a Ivica je otkrio kako je čekao onu pravu. „Svi smo u opasnosti. Prelijepa, prezgodna cura. Kako se upicanila, nije mi bilo baš svejedno“, poručile su ostale Ivičine dame.

Nakon što je skinuo povez, oboje su bili oduševljeni jedno drugim. „Da ste mi je odmah doveli, ne bismo sad tu gubili vrijeme, ne bi uopće bilo snimanja“, očaran je bio Ivica. Željka je čekala Nina, koja ga je na prvu kupila svojim humorom.„Na prvu sam pomislio je li to ta osoba s kojom ću moći smireno razgovarati“, Željko je cijelo vrijeme bio znatiželjan, a ruke su mu se znojile, „Osjetio sam i znao sam da ću pogledati osobu koja mi baš doslovno paše“.

Njegov osmijeh rekao je sve kad mu je uplašena Nina skinula povez: „Kad sam je pogledao, bio sam paf. Zrači nekakvom toplinom!“ Ivo je sjeo na svoje mjesto, a stigla je i Katica. Farmer nije želio puno razgovarati, već je odmah upoznati. No nakon što je skinuo povez, nije bio nimalo oduševljen. „Samo je stavio ruke na oči, što je to značilo, nemam pojma“, i Katica je ostala zatečena. Darka je čekala Anamarija, a imao je dobar osjećaj. Počeo je ispitivati sve što ga je zanimalo, no ona se nije dala smesti. „Meni netko treba i ja stvarno vjerujem da bi se nešto moglo dogoditi.

„Jasno je vidljivo da je došla u lov“, Gabrijela je smatrala da ju je pročitala, a Brankica je smatrala da nisu dobar par. Kad mu je skinula povez, Darko je bio i više nego zadovoljan! Prema Iliji je koračala osebujna Mirjana: „Nemam tremu, nikad se ne bojim muškarca!“ „Nisam osjećala ljubomoru... Znala sam da, tko god dođe, on me neće napustiti“, Ruža, koja je Iliju već ljubila, bila je mirna. Ilija je sramežljivo postavljao pitanja, no rešetala je i Mirjana. Farmer je jedva čekao vidjeti tko je iza, no istovremeno ga je brinulo što misli Ruža.

„Prvi dojam, razočarao me. Ne volim vidjeti muškarca u trenirci na takvim spojevima“, Mirjana je komentirala pa skinula povez. Ilija je kazao: „Lajk, dobra! Nisam se nadao! Ali Ruža je Ruža!“ Zlatko je bio zadnji, a iza pregrade sjela je Antonija. Priznao je da voli Dalmatinke i da se nada da je dobra kuharica. Hobiji, interesi, idealni partneri, sve su to doznali jedno o drugome. Kad mu je skinula povez, priznao je da mu je simpatična: „Rekao bih da je moj tip!“ A nakon novih spojeva, stiglo je vrijeme da i zlatne djevojke konačno zafeštaju na novom zajedničkom tulumu. Ilija se ponovno nije odvajao od Ruže, a padale su i nove pusice. Zlatnoj Mirjani i ostalim njegovim damama takvo je ponašanje zasmetalo pa su se držale po strani.

Valentina i Toni ponovno su najviše vremena proveli zajedno: „Zavodim ga, ali svojim ponašanjem, tim nekim osobinama.“ Ivičino oduševljenje Ilonom nastavilo se i na tulumu pa joj je posvetio najviše pažnje, a Darko je odlučio izmasirati svoju zlatnu Anamariju. A što nosi nastavak tuluma i kako će proći novi spojevi, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u 'Ljubav je na selu'. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.