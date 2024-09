FOTO Alen Vitasović objavio rijetku fotografiju kćeri Mije, fanovi oduševljeni! 'Prava ljepotica'

Istarski glazbenik Alen Vitasović na Facebooku je objavio fotografiju svoje 21-godišnje kćeri Mije. Ponosni tata uz fotografiju je samo napisao "Mia Vitaosvić" i dobio više od 500 likeova i puno komentara. "Prava ljepotica", "predivna", nizali su se komentari. Alen je sina Ivana i kćer Miju dobio u braku s prvom suprugom Sandrom, s kojom je bio u braku do 2016. godine. Prije dvije godine drugi put se oženio, za Eleonoru.

Podsjetimo, Vitasović je ovog ljeta snimio duet s mladim istarskim glazbenikom Lima Lenom naziva 'Pod brajde'. Iako pjesma slavi bećarski život, Vitasović se privatno morao odreći vina i ostalih poroka. Naime, Puljanin je u studenom prošle godine uslijed lošeg zdravstvenog stanja bio prisiljen otkazati koncert kojim bi proslavio 30 godina karijere. Riječ je o problemima s unutarnjim organima, točnije jetrom, zbog konzumacije alkohola. S obzirom da je u jednom trenutku bio u životnoj opasnosti, pravo je čudo što niti godinu dana kasnije radi punom parom, a povodom izlaska spomenute pjesme progovorio je o najmračnijem periodu života.

GALERIJA: Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila

- Stvarno prošle godine je bio jedan kritičan moment kad sam vidio baš smrt. Vidio sam kao da odlazim i onda sam rekao, sam sebi neću i onda sam se digao. Doslovno! I poslije toga sam se promijenio da uživam u svakoj sekundi svoga života - izjavio je Alen u razgovoru za IN magazin. Tada ga je spasila supruga Eleonora koja je brzo pozvala hitnu. Vitasović je na intenzivnoj njezi proveo 20 dana a, kako kaže, doktori su izrazili čuđenje kako je uopće uspio preživjeti.

Istarski pjevač je prošle godine u intervjuu za Večernji otkrio detalje zdravstvene kalvarije: - bio sam dobro, ali mi je odjedanput bilo jako zlo, povratio sam valjda dvije litre krvi. Naime, zadebljale su mi i onda i pukle arterije u grlu. Krv je tekla u želudac i tamo zakuhala, bilo mi je strašno loše. Supruga je zvala hitnu pomoć i doktorica je rekla da ću teško preživjeti do bolnice. No, ne znaju oni kakav sam ja igrač. U bolnici su mi stavili infuzije i nakon dva sam dana došao k sebi. Pitali su me kako se zovem i još nekoliko pitanja i shvatili da sam se izvukao. Tri dana nisam ništa jeo niti pio da se to grlo sanira - kazao je Vitasović te priznao da se u tim trenucima zabrinuo za karijeru.

VEZANI ČLANCI:

- Kako cijeli život živim samo od glazbe, bilo me strah hoću li opet moći pjevati. Ništa drugo i ne znam raditi, ne mogu sada ići u tvornicu i nešto variti. Rekao sam sebi, preživi i pjevaj još malo, a onda crkni, tko te j..e. Evo, živ sam, oporavljam se jer sam imao i atrofiju mišića, posebno na nogama jer sam danima ležao, pa jedva hodam - otvorio se 56-godišnjak.

Ipak, brzo se oporavio i održao nastup za svoju publiku: - Samo koji dan nakon izlaska iz bolnice imao sam mali koncert za dvjestotinjak ljudi. Bilo me strah hoću li izdržati sat i pol pjevati. Mogu reći da nikada ljepše nisam pjevao. To je valjda proradio neki inat u smislu nećeš ti tek tako pasti, što bi rekli Dalmatinci, još ima ulja u svići - zaključuje Alen.

VIDEO: Ella Dvornik progovorila o razvodu: 'Traje već tri godine i kako mi se čini – samo je nebo granica'