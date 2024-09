FOTO Napokon otkriveno u kakvoj kući živi Aleksandra Grdić! 'Više ne drži do sebe, nije to – to'

Prije točno 21 godinu Aleksandra Grdić dobila je titulu Miss Hrvatske, a taj joj je događaj definitivno promijenio život. Ova crnka bila je jedna od najpopularnijih manekenki na domaćoj sceni te je mamila uzdahe i muškaraca i žena. Sudjelovala je u raznim reality showovima, a na Novoj TV imala je i svoj koji se zvao "Apsolutno Aleks". Prozvali su je hrvatskom seks-bombom, a ona bi potpirila vatru provokativnim modnim odabirom. Na sceni se ipak nije zadržala dugo, unatoč TV angažmanima i uspjesima na modnim pistama. Odlučila je iz korijena promijeniti svoj život te se posvetiti obitelji.

Danas zanosna crnka ima 44 godine, majka je troje djece i živi povučenim životom – daleko od očiju javnosti. Istinski uživa u mirnom životu u rodnoj Virovitici, posvetila se obitelji – partneru Marku Šijakoviću i djeci. Ne samo da više ne tulumari sa slavnima po raznim klubovima nego su rijetki trenuci kada je uopće vidimo u javnosti. Školska kolegica ju je krajem prošle godine ulovila u dućanu dok je išla u nabavu namirnica. Spletom okolnosti tako smo doznali kako Aleksandra izgleda danas. Dame su obje stajale uz kolica punih namirnica te je ispod objave napisala: "To je ta generacija kad imaš late night date sa školskom iz razreda u 21 h."

Sada je portal Net.hr posjetio Viroviticu i kuću Aleksandre Grdić, a fotografije kuće pogledajte OVDJE. A da je nekadašnja manekenka i misica posvećena majka koja se ne odvaja od djece, spomenuti portal je čuo i od najbližih joj susjeda koji nisu imali hrabrosti stati pred kamere, ali jednoglasno tvrde – Aleksandra je danas druga žena. – Lijepa je Aleksandra, drži do sebe kao i do prije – u videu za Net.hr kazala je jedna gospođa iz Virovitice. – Viđam Aleksandru, nekad s djecom, a nekad sa suprugom. No mislim da više ne drži do sebe kako je prije držala. Ne mogu reći da nije zgodna, ali nije to to, kao što je nekada bilo... Prije je bila stvarno predivna, a danas ne znam ni čime se ona bavi – kazala je druga gospođa iz Virovitice koja često susreće Aleksandru Grcić u Virovitici.

Podsjetimo, Aleksandra se odlučila za miran život nakon što je u kratkom roku ostala bez oca i članova bliže obitelji. Kuću u kojoj živi u Virovitici naslijedila je od bake i djeda, a navodno živi skromno i prima dječji doplatak. - Znam da me većina pamti po drugačijem načinu života. Moja tri anđela dovoljan su razlog da više ne mislim na svijetla modnih reflektora i shootinge - rekla je za 24sata i dodala: - Kad postaneš majka stvari se bitno izokrenu.

Oprostila se od modnih revija i snimanja editorijala te je poznato da je ostala u kontaktu samo s bivšom kolegicom manekenkom Jelenom Orešković koja je prošle godine rekla kako su njih dvije redovito u kontaktu. – Mislim uvijek kad se piše gdje je netko nestao kao da je ne znam što, ali jednostavno ljudi imaju pravo promijeniti prioritete. Upravo to se i njoj dogodilo, nema ništa mistično iza njenog nestanka, to vam je sazrijevanje, ja bih rekla. Aleks je danas super! Danas su nam teme uglavnom djeca. Aleksandra se posvetila obiteljskom i majčinskom životu. Ima krasnu i uspješnu djecu koja se bave sportom, osvajaju medalje iz različitih disciplina – ispričala je Orešković za Dnevno.hr.

Javnost ju je imala priliku gledati u kontroverznom srpskom showu ''Parovi'' gdje nije dugo izdržala, iz showa je izašla jer joj je nedostajao sadašnji suprug s kojim je tada bila u vezi. Bila je prva domaća misica koja je pozirala za Playboy i to dva puta – prvi put nakon što je postala Miss Hrvatske te tri godine poslije nakon što je povećala grudi kod estetskoga kirurga. Za nju su se u tim vremenima vezali razni skandali, primjerice 33-godišnji virovitički poduzetnik Zlatko Škvarić 2006. godine, inače njezin bivši dečko, palicom za bejzbol pretukao je Aleksandrina oca Željka, koji je u brutalnom napadu zadobio trostruku frakturu lubanje. Aleksandra je tada ispričala kako su Zlatko i ona bili na roštilju kod njezine tete te kako je on odjednom ''podivljao i počeo udarati sve redom''. Majka je pozvala policiju, a Aleks je pokušala zaštititi psa i tetu. Zlatko je tada navodno na njezine roditelje bio ljutit jer su nagovarali Aleksandru da prekine sedmogodišnju vezu s njim.

Njezin život obilježen je skandalima pa se nerijetko za Aleksandru moglo čuti da ide stopama svjetski poznate kolegice Kate Moss. Aleksandru i dandanas pamte po ''aferi Praxiten'' zbog koje je u javnosti nosila još jednu titulu Miss Praxiten. Ranije je u medije dospjela zbog posjedovanja Praxitena, za koje, naravno, nije imala recept – zbog čega je bila zločesta cura domaće javne scene.

