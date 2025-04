Ivana priredila obilnu večeru, Mislav zbog keto dijete jeo jako malo! Ovo su gosti zamjerili domaćici, kritike su pljuštale

Gerontodomaćica Ivana Lenardić (42) otvorila je ovotjednu 'Večeru za 5'! U goste su joj stigli Mislav Lukša, Karel Jeren, Biljana Hegol i Snežana Tučkorić, koje je domaćica oduševila svojim gostoprimstvom. Ivana je za svoju večeru dobila 37 bodova. Biljana i Mislav udijelili su domaćici 10 bodova, iako poljoprivrednik zbog keto dijete nije mogao do kraja uživati u večeri. Karel je domaćici udijelio devet, a Snežana osam bodova. Najveće kritike imali su na račun količine. "Kuglice u predjelu su bile preslane, a tanjur za glavno jelo trebao je biti veći", otkrila je Snežana. "Predjelo je bilo preobilno, glavno jelo top topova, desert je bio prevelik i zericu presladak", zaključio je, pak, Karel.

Pripravu večere Ivana je započela glavnim jelom nazvanim 'Meko i fino' - umak s teletinom i štrucom od kruha. "Naziv je lijep, malo sugestivan, odmah mi je napamet pala teletina, trebala je to bolje sakriti", komentirao je Mislav. "Mogao bi to biti teleći but i bijeli kruh", dodala je Biljana. Uslijedila je priprava predjela 'Vesela porcija'. "To bi mogla biti nekakva hladna platica, možda ima sira s peršinom, nekakvim umakom sa strane", pretpostavio je Mislav. "To će biti nešto s vinom, što može biti veselo osim vina", dodao je Karel. Uskoro je Ivana otkrila da će poslužiti košarice od lisnatog tijesta s domaćim tartarom, prženi sir i slanu tortu.

Ivana je za kraj odlučila spraviti desert naziva 'Labuđe jezero'. "Odmah mi je tu Čajkovski, to bi mogla biti ugljikohidratna bomba", pretpostavio je Mislav. "Mislim da će to biti iznenađujuće dobro", zaključila je Snežana! Uskoro je domaćica otkrila da za desert priprema princes krafne.

Nakon što je večeru za ekipu pripremila, Ivana se okrenula pripremi za dolazak gostiju, a gosti su se za to vrijeme upoznali u kombiju. Biljana i Mislav uskoro su se prepoznali jer su susjedi, a onda im se pridružila i Snežana. Biljana, Snežana i Mislav su susjedi, a za kraj im se putem predstavio i Karel, koji je odmah ekipi dao do znanja da želi pobijediti!

Ivana je uskoro ekipu dočekala u tradicionalnoj nošnji, uz prigodne aperitive. "Popila sam višnjevac, bio je odličan", komentirala je Snežana. Uskoro je ekipa probala i zalogajčiće uz piće, a onda su se zaputili za stol. "Bio sam prezadovoljan predjelom", otkrio je Karel. "Lijepo je boje uskladila, prekrasno predjelo", dodala je Biljana. I dok su Biljana i Karel uživali u zalogajima u boji, Mislav je otkrio da zbog svoje keto dijete ne može previše pojesti, već samo probati. Uskoro je uslijedilo i 'Meko i fino'. Teletina i štruca od kruha bili su kulinarska zvijezda večeri. "Tanjur je bio premalen za obim glavnog jela", precizirao je Karel. "Trebao je biti veći tanjur ili smanjena količina glavnog jela", složila se i Snežana. "Teletina je bila mekana, jako fina, sočna", pohvalila je Biljana glavno jelo, iako joj je štruca bila pomalo tvrda. Snežani je, pak, glavno jelo bilo baš fino.

Za kraj, tanjurom je zasviralo 'Labuđe jezero'. "Izgled deserta je vrhunski", pohvalila je domaćicu Biljana. "Možda malo prevelik, ali je prekrasno izgledao", složila se i Snežana. Tijekom deserta, Mislav se pohvalio da je svojom prehranom uspio smršaviti 40 kilograma te zbog toga niz namirnica jede u iznimno malim količinama. Za kraj, Ivana je ekipi udijelila prigodne poklone - proizvode njezine obitelji. "Tako sam se razveselio, kao malo dijete", sretan je bio Mislav zbog poklona. Zasvirali su Ivanini prijatelji za kraj te je domaćica večer privela kraju u lijepoj i idiličnoj atmosferi. Nove epizode 'Večere za 5' gledajte od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

