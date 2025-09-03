Ivana Paradžiković o nevolji koja ju je snašla u Norveškoj: Savršena idila bi to bila da me nije probudila pulsirajuća bol u oku

Naša poznata novinarka i bivša urednica emisije "Provjereno", Ivana Paradžiković, javila se svojim pratiteljima na Instagramu iz Norveške gdje se uputila u novu avanturu istraživanja prirodnih ljepota. Na ovom putovanju ništa nije ispalo onako kako je planirala, a sada je podijelila s kakvom se novom nevoljom susrela. Sve je počelo, kako je opisala, trećeg dana putovanja, na jednu naizgled savršenu sunčanu nedjelju. "Dan 3. Sunčana nedjelja na plaži. O kakva savršena idila bi to bila da me nije probudila pulsirajuća bol u oku", započela je svoju dugu i detaljnu ispovijest. Noć prije, primijetila je tek sitnu crvenu točkicu, koju je, u nedostatku bolje opcije, namazala kremom protiv uboda insekata. Sumnja je odmah pala na pauka, pogotovo jer su, kako kaže, ona i njezina suputnica bile "prepune crvenih točkica koje svrbe za poludjet".

Međutim, jutro je donijelo šokantan preokret. "Jutro je donijelo prizor za plašit’ malu djecu. Iz oka mi curi gnoj. Otok se spustio na podočnjak", napisala je bez uljepšavanja, a njezine fotografije izbliza potvrdile su ozbiljnost situacije. U tom trenutku, usred divljine, daleko od civilizacije i medicinske pomoći, započela je njezina borba. Kao iskusna putnica, Ivana je sa sobom imala prvu pomoć, uključujući i dodatak za jačanje imuniteta koji redovito koristi, no bilo je jasno da to neće biti dovoljno. Potraga za pomoći pretvorila se u niz frustrirajućih prepreka. Susret s djevojkom iz obližnjeg grada Bodoa donio je loše vijesti – nedjeljom ljekarne ne rade i jedina opcija je hitna pomoć. "Pa čovječe, neću na hitnu od sramote. Nije da umirem, samo mi treba antibiotska krema i sve će biti okej, govorim si", napisala je u objavi na Instagramu.

Kao da bol i oteklina nisu bili dovoljni, i priroda se urotila protiv njih. Vjetar je počeo jačati, pretvarajući idiličnu pješčanu plažu u noćnu moru. "Pakiramo šatore dok nam pijesak ulazi u oči, uši, nos. Fuj, mrzim pješčane plaže, pomislim. Od 'obožavam je' do 'mrzim je' samo je jedna gnojna upala oka", slikovito je opisala. Svi planovi o planinarenju pali su u vodu; jedini cilj postao je pronaći lijek za oko. Spas su potražile u pitoresknom ribarskom selu Reine. "Ubrzo doznajem da nema hitne, nema doktora i nema antibiotika… jedino što radi je trgovina mješovitom robom gdje mi prodaju kapi - za alergiju. Kad nas je već život nanio u mjesto proglašeno jednim od najljepših ribarskih mjesta na svijetu... pa neće mi upala oka to pokvariti. A-a. Posudila sam Anitine ružičaste cvike i bukirala rorbu. Crvenu luksuznu ribarsku kućicu na samom moru s pogledom na strme planine. Ne treba mi dva oka, toliko ljepote možda i ne bi podnijela. Od nje ti, rekla bi ozbiljno moja frendica Vanjica, Dzidice moja, može da se rikne. - poručila je Ivana.