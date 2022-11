Peco i njegova Silvia objavili zaljubljeni video: 'Znam da je ljubav jača od riječi'

Glazbenik Marko Pecotić Peco nedavno se vratio na društvene mreže nakon što je javno prizvao kako se razvodi od supruge Irene zbog ljubavi prema svojoj suradnici Silviji Dvornik. Peco i Silvija sada su objavili svoj prvi zajednički video nakon priznanja veze, a u njemu u automobilu pjevaju stihove pjesme "O tebi ovisan" Marka Tolje.

- Znam da je ljubav jača od riječi i ne trebam dokaz otkad tebi pripadam. Otjeraj tugu, tvoj osmijeh me liječi i pusti da budem skroz o tebi ovisan, pjevali su zaljubljeno Silvia i Marko i najavili iduće nastupe, ali i audiciju za članove njihovog benda.

- Pardon, sad lipo budalama sve naplatite, poručila im je glumica Ana Gruica Uglešić, a taj se komentar svidio Pecinoj mami, koja je ostavila emotikon pljeska.

Podsjetimo, vijest o razvodu Marka Pecotića i njegove supruge Irene prije nepuna dva tjedna mnoge jer iznenadila jer su Irena i Marko slovili za skladan par i ništa nije naslućivalo ovakav epilog.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno - priznao je Peco tada za Slobodnu Dalmaciju. Zanimljivo je i da su se njegova uskoro bivša supruga Irena i sadašnja odabranica Silvia nerijetko družile, a pjevača su zajedno bodrile i tijekom maratona na splitskoj rivi prije dvije godine.

