Ivana Knoll mamila uzdahe u Miamiju, družila se brojnim svjetskim zvijezdama

Nakon Svjetskog prvenstva u nogometu održanog 2018. godine u Rusiji Ivana Knoll dobila je titulu najljepše navijačice naših vatrenih. Obožavatelje kojih je na Instagramu preko 500 tisuća redovito razveseli izazovnim izdanjima. Ivana posljednjih nekoliko mjeseci provodi u Americi, a sada se pohvalila fotkama iz Miamija.

Naime, sezona Formule 1 ovaj vikend prvi put u povijesti se vozila u Miamiju, a na popisu poznatih uzvanika bili su brojni sportaši poput Toma Bradyja, Michaela Jordana i Davida Beckhama, a među odabranim društvom bila je i Ivana Knoll koja je fotografije podijelila na svojim društvenim mrežama.

Ivana je utrku pratila iz prvih redova, posjetila je boksove, upoznala svjetske zvijezde, a potom uživala i na partiju,

Podsjetimo, Knoll je nedavno uživala u Los Angelesu gdje je posjetila jedan od najpoznatijih svjetskih festivala- Coachella, gdje je uživala u nastupima poznatih glazbenika.

Pratitelje je sada oduševila novom objavom, snimkom na kojoj u toplesu leži u krevetu, a nisu izostali ni brojni komplimenti.

Inače, Knoll posljednje vrijeme sve se češće javlja iz inozemstva gdje počinje ostvarivati kontakte s novim klijentima te graditi svoj posao i izvan Hrvatske. Ivana ima svoj modni brend u kojem je osmislila kupaće kostime, a žao joj je što se posao na društvenim mrežama još uvijek kod nas ne priznaje kao ozbiljan posao.

– Kod nas sve to zaostaje. Prvo, ljudi to neće ni priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina – rekla je Ivana za 24 sata.

