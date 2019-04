Ivan i Karla napustili show, dvije kandidatkinje se žestoko posvađale

Kandidatkinje showa 'Ljepotice i genijalci' suočile su se ovoga puta s televizijskim kamerama u još jednom velikom izazovu. Ljepotice su imale zanimljiv zadatak - stati pred TV kamere, najaviti vijest i intervjuirati gosta, poznatog voditelja Dalibora Petka.

On im je, osim što je bio velika pomoć u izvršavanju zadatka, istovremeno pokušao otežati i pretvoriti zadatak u još veći izazov. Brojne djevojke imale su strah od kamere i javnog nastupa. „Paranoja me pukla i strah“, izjavila je nesigurno Karla koja je jedva čekala da zadatak završi. „Imala sam osjećaj kao da ću dobiti infarkt. Bio je drzak, jedva sam čekala izaći van“, rekla je Anja. Budući da je Petko ipak vidio kako je Anja samouvjereno pristupila zadatku, odlučio joj je otežati izvršavanje zadatka kako bi vidio do kojih granica ona može ići u ovom izazovu.

„Mene je Petko ubio, nisam očekivala da će to tako ići. Bio je drzak, jedva sam čekala izaći van. Nisam se rasplakala, ali malo mi je falilo“, iskreno je priznala Anja. Dok je poznati voditelj otežavao zadatak Anji, neke su kandidatkinje odlučile pokušati isprovocirati njega, a u tome su prednjačile Ena i Martina. Ena ga je odlučila pitati prepoznaje li sebe kao hrvatsku verziju Caitlyn Jenner, aludirajući na njegove zapažene nastupe u ženskim kostimima u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'.

U tom trenutku Petko je reagirao na način koji bi uspio zbuniti i brojne profesionalne voditelje i odlučio izaći iz studija. „Smatram da ga nisam uvrijedila, mogu biti čiste duše“, kratko je rekla Ena u svoju obranu. Ipak, najviše je pohvala dobila i pobjednica izazova – Nicol, koja je oduševila Petka. „Išla je na tu pozitivu cijelo vrijeme. Nicol je jako televizična i ima veliku šansu u ovome poslu“, dodao je poznati voditelj.

Pobjeda u izazovu nosi i odgovornost eliminacija, a ovoga je puta nastao veliki problem oko izbora tko će ići u eliminacijski izazov jer je izbila velika svađa između parova koji su donosili odluku. Ena i Marijan odlučili su se za Ivana i Karlu, dok su Nicol i Ronald odabrali Adrianu i Luku za eliminacijski izazov.

Ena je u jednom trenutku optužila Nicol za manipuliranje u odabiru parova za nominacije. „Cijela kuća zna da nemamo razlog za njih nominirati“, branila je Ena njihov odabir, dok je Nicol njezin istup izbacio iz takta i rasplakalo. „Sad uviđam da je Ena licemjerna! Boji se biti svoja“, rekla je Nicol i dodala kako takvo nešto nije očekivala od Ene.

„Mogla je malo humanosti zadržati, ovo je bilo podlo. Ona je srezala ljude i rekla što će napraviti ako se mi toga ne držimo. Mislim da nitko ne bi trebao vjerovati Nicol“, Enin je komentar na Nicol. Neočekivan tijek događaja ne sviđa se ni Doris, koja je dobra i s Enom i s Nicol, a od nje se očekuje da odabere neku stranu. „Igra se baš zakuhala između moje dvije prijateljice u kući. Za sad nastojim biti neutralna i ne mislim birati stranu, ali vjerujem Nicol u potpunosti“, kazala je Doris.

Ipak, jedan od dva nominirana para morao je ispasti, a budući da su odgovorili na manje pitanja ovoga puta to su bili Ivan i Karla, za koje je natjecanje završilo. „Sad znam što je crop top. Bilo je dobro dok je trajalo!“, kratko je komentirao Ivan, dok je njegova partnerica dala svoju viziju nastavka natjecanja. „Bilo je lijepo iskustvo, a Anju i Roberta bih definitivno voljela vidjeti kao pobjednike ovog showa“, zaključila je Karla.

Kako izgleda situacija u kući nakon velikog okršaja Nicol s Enom i Marijanom i koji je novi izazov koji očekuje kandidate, gledatelji će moći vidjeti u sljedećoj epizodi showa 'Ljepotice i genijalci' na Novoj TV!