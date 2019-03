'Genijalac' Ronald otkrio što mu smeta kod Nicole: 'To mi baš nije razumljivo'

Ronald Sataić jedan je od genijalaca iz showa “Ljepotice i genijalci”. Ovaj 29-godišnji Zagrepčanin strastveni je obožavatelj Star Treka, a sebe opisuje kao druželjubivu, zabavnu, kreativnu, optimističnu i inteligentnu osobu. Njegova partnerica u showu je Nicol Brekalo koja je simpatije gledatelja pobrala već na samom početku emisije odabravši “odbačenog” Ronalda za svog partnera. Naime, nakon što se Ronald predstavio ostalim djevojkama, nijedna nije imala želju postati njegov par pa je Nicol odlučila da će to biti baš ona. Iako su im svjetovi poprilično različiti, njih dvoje, govori nam Ronald, slažu se više-manje dobro.

– Ima nekih stvari u kojima nam se mišljenja razilaze, ali već se to nekako riješi kompromisom jer, eto, nemoguće je baš da se oko svega slažemo – kaže nam “genijalac” kojem se kod atraktivne Nicol najviše sviđa to što je zabavna, komunikativna, vedra i vesela. – Nije mrtvo puhalo, a ja to dosta cijenim kod cura. Osim toga, veoma je odlučna u nekim stvarima i ne da se baš zezati, a opet nije da bi se stalno kačila s drugima – objašnjava nam Sataić. S atraktivnom studenticom filozofije i religijskih znanosti na jednom te sociologije i latinskog jezika na drugom fakultetu Ronald, koji je po struci strojovođa, bori se za glavnu nagradu od 100.000 kuna. A upravo je novčana nagrada bila jedan od motiva koji su ovog mladića nagnali da se prijavi u show.

Foto: Nova TV

– Učinio mi se zanimljiv koncept, a i prije toga sam već imao iskustva u statiranju pa sam logično zaključio da bi ovo mogao biti dobar korak naprijed. Također mi je bila primamljiva ideja o nagradi od 100.000 kn jer bi mi dotični iznos riješio probleme poput dugova, financiranja daljnjeg školovanja i nekih stvari koje sam imao namjeru nabaviti. Uz sve to show je na kraju ispao vrlo zabavno iskustvo – kaže Ronald. Svojoj partnerici ipak pronalazi i pokoju manu pa tako ne krije da mu se kod Nicol ne sviđa što se previše šminka. – Razumijem ja da se cure vole uređivati i sve je to u redu, ali da baš pretjeruju, to mi i nije baš razumljivo. Posebno je to teško shvatiti kad cura već jest prirodno lijepa – ističe. Iako kaže kako je njegov ljubavni status “trenutačno nepostojeći”, Ronald se trenutno u stvarnom životu ne može zamisliti u vezi s Nicol, ali ni s jednom drugom kandidatkinjom. Ipak, ne odbacuje mogućnost da će se njegovo viđenje do kraja emisije promijeniti. – Nekako sumnjam da ću u showu ostvariti išta na ljubavnom planu jer ipak su to cure koje su karakterno, a i po interesima uglavnom suprotnost meni, ali ako se nešto dogodi, nije da nisam otvoren za tu opciju. Naposljetku, ne bi mi bio prvi put da sam krenuo u ljubavni odnos s nekom curom koja mi je dijametralno suprotna – naglašava 29-godišnjak.

Osim sudjelovanjem u showu, okupiran je i učenjem za 3D grafičkog dizajnera. U slobodno vrijeme bavi se hobijima, a neki od njih su pisanje SF knjige i fan fictiona, crtanje, igranje raznoraznih igara na PC-ju, cosplay i pohođenje SF konvencija, bicikliranje, biljar... – Nicol nažalost ne dijeli tu strast sa mnom, ali svatko može naučiti nove stvari pa tako i ona ako je dovoljno otvorenog uma za to. Neke od mojih bivših cura isto nisu u početku bile pretjerano zainteresirane za znanstvenu fantastiku, ali su onda uz mene polako zavoljele to – naglašava natjecatelj “Ljepotica i genijalaca”.

Njegov ulazak u show pozdravili su i članovi obitelji, ali i prijatelji od koji su mu neki, priznaje nam Ronald, čak i zavidjeli na tome što je odabran za sudjelovanje. – Ne sjećam se da sam čuo da netko ima nešto protiv toga, a kamoli da me netko pokušao odgovarati od toga. Većina ih i kaže da bi mi to samo moglo pomoći u životu te možda i u daljnjoj karijeri – ističe. A odskočna daska u karijeri definitivno bi mu mogla biti i pobjeda u showu. Pitate li Sataića, ona i nije toliko nedostižna. – Ako se budemo dobro slagali, mislim da bismo definitivno mogli daleko dogurati, pa možda čak i do pobjede – kaže Ronald koji u ovoj “utakmici” ne umanjuje ni sposobnosti ostalih parova.

– Nikada ne treba podcijeniti protivnika jer je to uglavnom siguran put prema promašaju. U slučaju pobjede nagradu ću uložiti i u polaganje vozačkog ispita, a s ostatkom ću kupiti novo računalo, mobitel i možda neki rabljeni automobil. Volio bih dio potrošiti na putovanja i izlaske – kaže Ronald. Nadamo se da će mu na tom putovanju društvo praviti i nova ljubav, neovisno o tome bila ona iz showa ili ne.

