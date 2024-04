Ivan Herceg oglasio se prvi put nakon otkaza na Novoj TV: 'Moja 'teška narav' je uvijek bila ista'

Glumac Ivan Herceg prije šest godina dobio je otkaz na Novoj TV a sada se na tu temu oglasio na Instagramu.

- Samo ovo: Tu i tamo objavim neku fotku, ali ni najmanje da bi se o meni pisalo po portalima, pogotovo ne sa uvijek istom, već prožvakanom pričom. Moja 'teška narav' je uvijek bila ista, od prvog dana suradnje, pa do desete godine suradnje. Taj 'otkaz' je bio sporazumni prekid suradnje, i to na moj zahtjev, jer više nisam htio raditi u toksičnom okruženju pojedinih sabotera, pa je taj otkaz tako i plasiran od određenog dijela medija, samo što mi se nikad nije dalo iznosit moju stranu priče, niti maltretirati javnost, ali s obzirom da se ovo sad već dugo i stalno ponavlja, morao sam odreagirati… Ugodan dan svima!, napisao je glumac.

Podsjetimo, otkad je 2017. godine glumio u seriji "Čista ljubav" više ga nismo vidjeli u nekoj seriji ili filmu.

Herceg je u tom periodu kada je dobio otkaz bio na vrhuncu svoje slave i publika je bila naklonjena njegovu liku Tome Viteza kojeg je glumio u "Čistoj ljubavi". Na tom projektu nije ostao do kraja i krajem prosinca 2017. dobio je otkaz iz serije i tada je objašnjenje s Nove TV glasilo kako je suradnja s Hercegom prekinuta zbog produkcijske prirode, što nisu htjeli komentirati. Ivan je tada na Instagramu samo napisao: "Hvala vam, dragi moji, a neki tamo valjda imaju neke svoje razloge zašto rade sve to što rade."

Nikada nije službeno otkriveno zbog čega je došlo do prekida suradnje, ali navodno je Ivanova teška narav dovela do ovog razvoja situacije. Miljenik publike Herceg je postao zahvaljujući ulozi Jakova Zlatara u gledanoj i hvaljenoj seriji "Larin izbor" u kojoj je glumio s Doris Pinčić Guberović. Uz veliku popularnost, stekao je tada i epitet najpoželjnijeg neženje, a u tom periodu popularnosti o sebi kao o fatalnom muškarcu rekao je u jednom intervjuu:

VEZANI ČLANCI:

– Niti se takvim doživljavam, niti radim na tome. Mediji su kreirali tu sliku o meni, vjerojatno na temelju uloga u kojima sam se našao, možda kakvih anketa, pa i ove vaše. Koliko sam fatalan, odlučuje scenarij u kojem se nađem. Ako me već smatrate takvim, valjda sam svoj posao dobro obavio, a to me još više veseli. Dobro obavljen posao! Lako za fatalnost.

Glumačku karijeru izgradio je na ulogama u televizijskim serijama "Dolina sunca", "Najbolje godine" i "Zlatni dvori", a zadnjih sedam godina obožavateljima se povremeno javi na Instagramu. Kada je prošle godine proslavio 42. rođendan, objavio je fotografiju i zahvalio svim pratiteljima na lijepim željama.

Nakon što je dobio otkaz u seriji "Čista ljubav" koja se prikazivala na Novoj TV, u javnosti se jedino pisalo o njegovoj vezi sa slovenskom pjevačicom Ninom Donelli, ali ni ta veza nije bila dugog vijeka. Početkom 2018. godine počele su curiti informacije da je Herceg u vezi s Ninom Donelli, pjevačicom u usponu, koja se pokušava probiti na hrvatsku scenu. Vezu je tada potvrdila Nina u intervjuu za Exkluziv:

– Važno je imati podršku osobe koja je pokraj tebe svaki dan. O Ivanu ne želim pričati i naš je dogovor da ne pričamo u javnosti o vezi i ne stavljamo fokus na to – rekla je lijepa pjevačica. Glumac i pjevačica navodno su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, a izvor za magazin Story tada je otkrio da je Ivan bio jako angažiran oko pjevačice i njezine karijere.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku