Grdovićev izbor iznenadio sve: Nakon Ferrarija i Mercedesa sada vozi potpuno drukčiji automobil

Zadarski pjevač Mladen Grdović kroz godine je posjedovao i vozio skupe i luksuzne marke automobila poput Ferrarija, Mercedesa i Jaguara. Zato su mnogi ostali iznenađeni kada je pjevač na svom Facebook profilu pokazao fotografiju svog novog automobila. Otkrio je pratiteljima kako se za svoj 68. rođendan, kojeg slavi sutra, počastio novim automobilom koji je znatno manji i puno slabiji od jurilica koje je dosad imao. "Evo dragi moji ljudi ! danas mi je Rođendan .. fali još 12 sati. Vidim ja da nitko niti blizu ništa ne pita. Tako skoro svake godine ja ostanem sam. Ma nije meni krivo, nego sam puno njih oženio, rastavio, zaljubio, itd. Ovaj put sam počastio sam sebe i kupio TOPOLINA, fiat 500 cabrio ... sam sebe počastio .. ma tako sam sritan. Voli vas MG i želim vam puno zdravlja i svima vama od babe, dide, djece i rodbine ... volim vas puno , a moj Topolino će mene nadživjeti, samo će ostati moje pjesme... Volim vas sve", napisao je na Facebooku Grdović. Ubrzo je primio brojne čestitke od vjernih obožavatelja.

"Sretan rođendan i mnogo sretnih trenutaka i sigurne vožnje. Hvala Vam za svaku pjesmu i iskrenu emociju. Lijepo proslavite rođendan i pazite na sebe. Vaša publika Vas treba i voli. Sretan rođendan, Bog te blagoslovio i čuvao. Dragi naš Mladene, grdelinu naš zadarski, od srca ti želim sretan rođendan, zdravlje, dug život, puno sreće, puno pisama, puno lipih želja da ti se ostvare jer ti si sve to zaslužio. Živio do 100 pa ćemo dalje. ", poručili su mu obožavatelji.

Zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prekoračenja brzine popularni pjevač je imao i nekoliko nezgoda. Prije deset godina s jaguarom se zabio u betonski zid, a imao je 3,6 promila alkohola u krvi. Ferrari vrijedan 200.000 eura uništio je 2006. godine kada je sletio s ceste i zabio se u rasvjetni stup te je i tada bio pod utjecajem alkohola. Tri godine kasnije slupao je Mercedes 500 CL vrijedan oko milijun kuna. Vozio je Gaženičkom cestom u Zadru, a potom je prešao u lijevi prometni trak i zabio se u zid sa žičanom ogradom tvrtke Tankerkomerc. Odbio je alkotestiranje, iako je neposredno prije nesreće viđen u jednom narodnjačkom kafiću, gdje je naručio bevandu. Kasnije je kupio i Porsche, koji je također razbio.