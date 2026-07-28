Diamond ne usporava: nakon Grše i Lepe Brene stiže još jedna glazbena legenda

Još jedan koncertni vikend u Diamond Clubu powered by Mint potvrdio je zašto se Krk već godinama nalazi među najpoželjnijim ljetnim glazbenim destinacijama na Jadranu. U razmaku od svega 24 sata pozornicu su preuzela dva potpuno različita, ali jednako impresivna regionalna glazbena imena – Grše i Lepa Brena, a oba su nastupa okupila tisuće posjetitelja iz Hrvatske, Slovenije i brojnih drugih zemalja. Prvi je publiku oduševio Grše, koji je svojim prepoznatljivim trap zvukom, snažnom energijom i hitovima poput Mamma Mia, Sip, Fantazija, Forza i brojnih drugih pretvorio Diamond u veliku open-air pozornicu na kojoj se svaka pjesma pjevala u glas. Dinamična produkcija, moćni ritmovi i publika koja nije prestajala plesati stvorili su atmosferu koja će se još dugo prepričavati.

Već sljedeće večeri uslijedio je potpuno drugačiji, ali jednako dojmljiv glazbeni spektakl. Lepa Brena, jedna od najvećih regionalnih glazbenih ikona, još je jednom pokazala zašto njezine pjesme uspješno povezuju generacije. Bezvremenski hitovi poput Uđi slobodno, Mile voli disko, Luda za tobom i mnogih drugih pretvorili su Diamond u veliki zajednički zbor, a emocije, nostalgija i odlična atmosfera obilježili su večer koju će publika još dugo pamtiti. Spoj suvremenog trap zvuka i bezvremenskih glazbenih klasika tijekom jednog vikenda još je jednom pokazao kako Diamond uspješno okuplja publiku svih generacija i potvrđuje status jedne od najatraktivnijih koncertnih destinacija na hrvatskoj obali.

Već 29. srpnja stiže Željko Samardžić. Nakon vikenda ispunjenog vrhunskim koncertima, ljetna koncertna sezona nastavlja se već 29. srpnja, kada na pozornicu Diamonda stiže jedan od najomiljenijih regionalnih izvođača – Željko Samardžić. Njegove bezvremenske balade i hitovi poput 9000, Stari lav, Grlica i Ljubavnik već godinama pune koncertne dvorane diljem regije, a nema sumnje kako će i publiku na Krku očekivati večer ispunjena emocijama, romantikom i pjesmama koje se pjevaju od prvog do posljednjeg stiha. S obzirom na velik interes publike i rasprodane koncerte koji su obilježili dosadašnji dio sezone, organizatori očekuju kako će i koncert Željka Samardžića privući brojne posjetitelje, stoga svim ljubiteljima njegove glazbe preporučuju da svoje ulaznice osiguraju na vrijeme. Ljetna koncertna sezona u Diamond Clubu powered by Mint nastavlja se tijekom cijelog kolovoza uz nastupe Jakova Jozinovića, Jelene Rozge, Senidah, Connect i Mili, Željka Joksimovića, Sergeja Ćetkovića, Jale Brata & Bube Corellija te brojnih drugih regionalnih glazbenih zvijezda.