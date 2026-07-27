Zvijezda TikToka preminula u 50. godini: 'Dosta sam patila, odlazim pod vlastitim uvjetima'

Rebecca Luna, TikTok influencerica koja je otvoreno dokumentirala svoju borbu s Alzheimerovom bolešću, preminula je u 50. godini. Njezina smrt nije bila neočekivana, već svjestan i isplaniran čin. Okružena najmilijima, Luna je okončala život uz medicinsku pomoć pri umiranju (MAID) nakon teške borbe s Alzheimerovom bolešću. Vijest je potvrđena na njezinom TikTok profilu, gdje je objavljeno da je "Rebecca preminula otprilike u 13:15, okružena svojim voljenima", uz zahvalu na podršci i molbu za privatnost. Njezina najstarija kći, Maya, podijelila je istu poruku na GoFundMe stranici, pokrenutoj da pokrije troškove ispraćaja i olakša breme obitelji.

Rebeccina borba započela je u travnju 2025., kada joj je u 49. godini dijagnosticiran rani početak Alzheimerove bolesti, rijedak i razoran oblik demencije. Svoju dijagnozu odlučila je podijeliti sa svijetom putem TikToka. "Čini se jako čudno i ranjivo izložiti se na ovaj način", priznala je, objasnivši kako je shvatila da postoji malo resursa za mlađe ljude koji se suočavaju s ovom "strašnom bolešću". Kao samohrana majka iz Victorije u Britanskoj Kolumbiji, osjećala se izolirano, no njezina iskrenost privukla je golemu zajednicu koja joj je pružala podršku do samoga kraja.

Tijekom sljedeće godine, njezin profil pretvorio se u snažnu platformu za podizanje svijesti o Alzheimeru i pravu na dostojanstvenu smrt. Luna je bez zadrške dijelila intimne trenutke svog života - od posjeta liječnicima i suočavanja s napretkom bolesti do svoje odluke da zatraži MAID. Postala je zagovornica za autonomiju na kraju života, odgovarajući na pitanja pratitelja i nudeći resurse onima koji su se nalazili u sličnim situacijama. U lipnju je, na prijedlog svojih pratitelja, pokrenula GoFundMe kampanju. "Ponosno sam samohrana mama cijeli život, pa su moji divni pratitelji predložili da pokrenem kampanju za troškove ispraćaja kako tu odgovornost, uz svu njihovu tugu, ne bih ostavila svojim voljenima", napisala je tada, dodavši kako je njezino zdravstveno stanje propadalo brže nego što se nadala.

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Samo nekoliko dana prije smrti, 22. srpnja, objavila je svoj posljednji video. U njemu je obavijestila pratitelje da je pomaknula datum svoje medicinski potpomognute smrti s početka kolovoza na 25. srpnja. Objasnila je kako su prethodne promjene datuma bile izvan njezine kontrole, no da je konačnu odluku donijela sama. "To je teška odluka, moram vam reći, jer živim u tijelu koje se ne čini ugodnim, sigurnim, dobrim, ničim. Osjećaj je užasan. I zato mi se ideja čekanja od dva tjedna činila previše", iskreno je rekla. Bio je to, kako je naglasila, trenutak u kojem je napokon stavila sebe na prvo mjesto. "Ovo je trenutak kada ja mogu biti prioritet, a to nisam činila cijeli svoj život."

U svojoj emotivnoj posljednjoj poruci, Luna se osvrnula na život ispunjen patnjom, ali i na spoznaje koje je iz te patnje izvukla. Priznala je da je "dovoljno propatila na ovom svijetu", ali je naglasila kako ju je ta ista patnja dovela do mjesta na kojem je "stvarno spoznala tko je i da ima prokleto dobro srce". Njezine riječi nisu bile ispunjene gorčinom, već mirom. Svoju je priču zaokružila snažnom porukom o važnosti ljubavi prema sebi, objasnivši kako je naučila zauzeti se za petogodišnju verziju sebe "za koju se nitko nikada nije zauzeo". Ta spoznaja postala je njezina ostavština. "Nadam se, ako napustim ovaj planet, da je to jedina stvar kojoj ću nekoga naučiti - da se jednostavno morate ponašati na način koji će vas dovesti do toga da zavolite sebe", poručila je. "Ako ja to mogu, možete i vi."

Njezina priča privukla je i pažnju pop zvijezde Lily Allen, kojoj se Luna dugo divila. U jednom od videa izrazila je želju da se upozna s pjevačicom, što je smatrala jednom od posljednjih stavki na svojoj listi želja. Želja joj se i ostvarila na jednom od Alleninih koncerata. "Rekla sam joj da mi je na listi želja da je upoznam", ispričala je Luna nakon susreta, opisujući to iskustvo kao "najbolje ikad". Taj trenutak sreće bio je važan dio njezina putovanja. Ostavila je iza sebe ne samo svoju djecu, već i tisuće pratitelja koji su u njoj pronašli inspiraciju i hrabrost da govore o temama koje su u društvu često tabu - od mentalnog propadanja do prava na izbor na kraju životnog puta.

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*dijelom uz AI