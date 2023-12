Inspirativni dokumentarni film „Auto za Afriku“ bit će prikazan 11. prosinca

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak 11. prosinca na svom Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 20:15 sati prikazuje prvi dio dokumentarnog filma autorice i scenaristice Maje Fišter „Auto za Afriku“. Ovo je film o prijateljstvu, dobroti i entuzijazmu volontera i misionarki s. Dorotee Dundjer i s. Ivančice Fulir koje godinama žive u jednoj od najsiromašnijih zemalja zapadne Afrike, ovo je film o ženama koje su svaka na neki svoj način posvetile život pomaganju drugima.

Dokumentarni film "Auto za Afriku" donosi priču o afričkoj svakodnevici humanitarke Josipe Galić koja godinama umjesto na godišnji odmor, odlazi u Benin hrvatskim misionarkama koje u toj siromašnoj afričkoj zemlji vode brigu o dva sirotišta i školuju dvjestotinjak djece zahvaljujući donacijama iz Hrvatske. „Auto za Afriku“ je priča o ženama koje su svoj život, svaka na svoj način, posvetile pomaganju drugima. One su različite, imaju različite motive, ali se njihovi životi isprepliću u Africi, gdje Josipa volontira, a misionarke žive i rade. Josipa se početkom srpnja uputila po deveti put u Benin, a na tom putu pratila ju je ekipa Hrvatske radiotelevizije na čelu sa scenaristicom i redateljicom Majom Fišter.

VEZANI ČLANCI

"Kad me nešto dotakne onda poželim to podijeliti s drugima, tako je bilo i s ovom Josipinom pričom. Nadam se da će i gledateljima ovo biti jednako intrigantno kao što je bilo i nama koji smo u Beninu proveli 21 dan. Također, vjerujem da je film prilika za upoznavanje jedne drukčije kulture i medij uz kojeg ćemo lakše razumjeti i prihvatiti činjenicu da su svi ljudi na svijetu isti čak i kad žive u drukčijim okolnostima ili drukčije izgledaju. Ovo je za sve nas u ekipi bio poseban put i vjerujem da smo to uspjeli prenijeti i na film", izjavila je Maja Fišter.

Scenarij i režiju potpisuje Maja Fišter, montažu Hrvoje Mršić i Igor Knežević, direktor fotografije je Viktor Nenadić. Film će biti emitiran na Prvom programu HRT-a (HRT-HTV1) u dva dijela, a prvi dio na rasporedu je 11. prosinca u terminu od 20:15 sati, dok je drugi dio na rasporedu 18. prosinca.

VIDEO Preminuo Vlado Pravdić, legendarni klavijaturist Bijelog dugmeta