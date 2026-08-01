VIDEO Nova TV najavila novu seriju, evo o čemu se radi

Nova TV uskoro donosi novu domaću seriju „Slučajna obitelj“, dramsko-humorističnu priču o troje potpunih stranaca koje splet okolnosti pretvara u obitelj, a u jednoj od glavnih uloga gledatelji će pratiti Filipa Juričića!

Troje potpunih stranaca bježe svatko od svog problema. Da bi se spasili, prisiljeni su glumiti sretnu obitelj. Potpuno različitih karaktera i životnih priča, nadaju se da će se nakon prolaska opasnosti sretno rastati i nastaviti sami, svatko svojim putem.

Tko su tri misteriozna lika i što ih je natjeralo na bijeg? Prve odgovore donosi humoristični promo spot koji se odvija na setu najdugovječnije uspješnice Nove TV „Kumovi“. U domišljatom teaseru gledatelje su u novu priču uvele dobro poznate Lara i Vesna Gotovac, a sve počinje jednim bezazlenim druženjem uz koktel i pregled vijesti, kada jedan novinski članak posebno privuče Larinu pozornost: „Troje ljudi u bijegu, svatko sa svojom pričom, ali sasvim slučajno povezani. Odbjegli mladoženja, konobarica koja bježi od nasilnog partnera i mladić koji je napustio dom za nezbrinutu djecu.“

No vijest ubrzo prestaje biti samo novinarski naslov. Pred Vesnom i Larom iznenada se pojavljuje upravo odbjegli mladoženja, a njegov dolazak otkriva da se iza neobične vijesti krije tek početak televizijske priče koja će uskoro osvojiti gledatelje.

Nekoliko riječi o novoj seriji otkriva i glavni protagonist, kojeg tumači Filip Juričić: „Životne okolnosti spojit će potpuno različite ljude koji se nalaze u različitim situacijama, ali svima im je zajedničko jedno. Žele pobjeći od života kojim nisu sretni. Igrom slučaja prisiljeni su lagati i sklapaju svojevrstan pakt kako bi zajedno preživjeli. Više detalja o novoj domaćoj seriji „Slučajna obitelj“ gledatelji će uskoro doznati!