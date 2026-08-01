FOTO Iznenadit će vas izgled omiljenog lika iz Cobre 11, evo kako izgleda Semir Gerkhan

Njemački glumac Erdoğan Atalay već je punih 30 godina neraskidivo povezan s likom policijskog inspektora Semira Gerkhana. Akcijska serija "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei", hrvatskim gledateljima poznatija kao "Cobra 11", prvi je put prikazana 12. ožujka 1996. godine, a Atalay se pojavio u trećoj epizodi. Propustio je samo prve dvije epizode te je od tada ostao najprepoznatljivije lice serije i njezina glavna konstanta, dok su se njegovi partneri, glumačka postava i kreativni tim tijekom desetljeća više puta mijenjali. Serija je s vremenom prerasla u jedan od najuspješnijih njemačkih televizijskih izvoznih proizvoda. Prema aktualnim podacima RTL-a, Semirove akcijske pustolovine prikazuju se u oko 120 zemalja, među ostalim u Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Mađarskoj, Austriji i Hrvatskoj. Nakon završetka redovitog serijskog prikazivanja projekt je nastavljen u obliku dugometražnih televizijskih filmova. U povodu 30. obljetnice u ožujku 2026. predstavljena su dva nova, 90-minutna filma "Blutsbande" i "Die Jägerin", u kojima Atalay ponovno nastupa uz Piju Stutzenstein kao Semirovu partnericu Vicky Reisinger.

Atalay je rođen 22. rujna 1966. u Hannoveru, a zanimanje za glumu pokazao je još u mladosti. Prvo kazališno iskustvo stekao je kao osamnaestogodišnjak, kada je dobio manju ulogu u predstavi "Aladin i čarobna svjetiljka" u Državnom kazalištu u Hannoveru. Nakon toga se profesionalno školovao na Visokoj školi za glazbu i kazalište u Hamburgu, a obrazovanje je završio 1991. godine. Glumačko je iskustvo stjecao na pozornicama u Hannoveru, Berlinu i Hamburgu, uključujući poznato hamburško kazalište Thalia. Prije nego što mu je uloga Semira Gerkhana donijela veliki proboj, pojavljivao se u njemačkim televizijskim projektima "Musik groschenweise", "Die Wache", "Einsatz für Lobeck" i "Doppelter Einsatz". Iako je njegova karijera ostala ponajprije obilježena "Cobrom 11", ostvario je i niz drugih uloga. Glumio je u kriminalističkom filmu "Sperling und der falsche Freund", akcijskom filmu "Maximum Speed" te komediji "Hammer und Hart", a poslije se pojavio i u filmovima "Macho Man" i "Asphaltgorillas". Od 2023. do 2024. gostovao je i u seriji "Blutige Anfänger".

Foto: Profimedia

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Dok na ekranima već desetljećima utjelovljuje policajca koji redovito sudjeluje u opasnim potjerama, pucnjavama i spektakularnim prometnim nesrećama, Atalay izvan kamera nastoji voditi mirniji obiteljski život. Sa suprugom Katjom Ohneck, svojom dugogodišnjom partnericom i menadžericom, ima dvoje djece. Njihov sin Maris rođen je 2012. godine, a i on je nakratko osjetio atmosferu televizijskog seta. Kao šestogodišnjak pojavio se 2019. u jednoj epizodi "Cobre 11", nakon što je roditeljima izrazio želju da barem jednom glumi u očevoj seriji. Atalay je Katju zaprosio na Badnjak 2016. godine tijekom zajedničkog odmora na Maldivima. Samo nekoliko dana poslije, 28. prosinca, održali su simboličnu ceremoniju na plaži, no tada još nisu bili službeno vjenčani. Građansko vjenčanje održano je 28. rujna 2017. u Heidelbergu, a dva dana poslije uslijedila je i crkvena ceremonija u tamošnjem dvorcu. Na vjenčanju su bili njihovi najbliži, među kojima Atalayeva starija kći Pauletta i sin Maris.

Glumac iz prvog braka s kazališnom i filmskom glumicom Astrid Pollmann ima kćer Amiru Paulettu Melisande Pollmann, koja se u javnosti i profesionalnom životu predstavlja kao Pauletta Pollmann. Atalay i Pollmann vjenčali su se 2004., a razišli 2009. godine. Pauletta je krenula roditeljskim stopama te je prve uloge dobila još kao djevojčica. U "Cobri 11" od 2014. do 2019. glumila je Aydu Gerkhan, jednu od Semirovih kćeri, pa je nekoliko godina i pred kamerama bila kći vlastitog oca.

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Obitelj Atalay i Ohneck u svibnju 2018. dobila je još jedno dijete, kćer Matildu Melihu. Atalay je tako otac troje djece – Paulette, Marisa i Matilde – a članovi njegove obitelji povremeno su se pojavljivali uz njega na javnim događajima, pa čak i u projektima povezanima s "Cobrom 11". Unatoč drugim filmskim i televizijskim angažmanima, upravo je Semir Gerkhan ostao uloga koja je obilježila njegov život i učinila ga jednim od najprepoznatljivijih njemačkih televizijskih glumaca.

** Uz korištenje AI-ja