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OPET SU ZAJEDNO

Nakon pomirenja s Anastasijom, Petar iz 'Gospodina Savršenog' sve je oduševio ovom romantičnom gestom

Foto: RTL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
31.07.2026.
u 19:00
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Gledatelji pete sezone "Gospodina Savršenog" u kojoj su Anastasia i Petar započeli svoju romansu, navijali su za pomirenje ovog para

Nakon kratkog prekida veze ljubav Anastasije Kaleb i Petra Rašić djeluje snažnija nego prije i par je nerazdovjan, o čemu svjedoče i njihove objave na društvenim mrežama. Vrijeme provode u Anastasijinom Zadru, a na jednom od Instagram storyja Anastasia je pokazala i kakav je romantik njezin partner. Objavila je video u kojem je pažnju privukao veliku buket kojeg je nosio Petar, a Anastasia s osmijehom na licu hoda pored njega. Gledatelji pete sezone "Gospodina Savršenog" u kojoj su Anastasia i Petar započeli svoju romansu, navijali su za pomirenje ovog para.

Foto: Instagram

Podsjetimo, prije dva tjedna  pojavila su se nagađanja da su Petar Rašić i Anastasia Kaleb, par koji se zaljubio tijekom showa „Gospodin Savršeni“, prekinuli svoju vezu. Sumnje u njihov ljubavni odnos dodatno su potaknule obrisane fotografije s Petrovog Instagram profila, ali i činjenica da je Anastasia u jednom trenutku izbrisala svoj profil na toj društvenoj mreži. „Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje“, poručila je tada Anastasia.

No, čini se da je njihova ljubavna priča dobila novi zaplet i situacija između njih se ponovno promijenila. Anastasia je ovaj tjedan na Instagram Storyju objavila video u kojem joj Petar prilazi i daje joj poljubac, a nedugo zatim podijelila je i snimku Petra uz kratku poruku: „Moja ljubav" i tako je potvrdila pomirenje. Podsjetimo, Anastasia je iz Zadra, dok Petar živi u Kragujevcu, a upravo je udaljenost u jednom trenutku predstavljala izazov za njihov odnos. Par je zbog toga odlučio preseliti se u Zagreb i započeti zajednički život.

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Ključne riječi
showbiz Gospodin Savršeni Anastasia Kaleb Petar Rašić

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