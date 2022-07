Influencerica progovorila o događaju u supermarketu: 'Izbacili su me jer sam zgodna'

Brazilska influencerica i OnlyFans model Iara Ferreira tvrdi da je izbačena iz jednog supermarketa u Miamiju zato što je prezgodna. Naime, influencerica se prisjetila cijelog događaja za Daily Star.

- Osjećala sam se poniženo, bila sam u šoku kad su me izbacili iz supermarketa dok sam vrištala. Nisam uopće izgledala skandalozno. Izgledam tako i u Brazilu, svakodnevno, i nikad nisam nešto slično proživjela. Zaposlenik me optužio za nešto što nisam učinila, za mene su to predrasude samo zato što sam zgodna - ispričala je te dodala da je u tom trenutku bila jedini kupac u trgovini, no nije željela otkriti što je tom prilikom odjenula.

Rekla je i da ju je zaposlenik prepoznao s OnlyFansa te je zaključio da će snimati fotografije u supermarketu. Otkrila je da se ranije snimala u javnosti, ali da nikada nikoga nije zbog toga dovela u neugodnu situaciju. Prema njezinim riječima, ovo nije prvi put da su je ljudi javno osuđivali na temelju njezina izgleda.

Dodajmo da Ferreira ima nekoliko profila na društvenim mrežama na kojima ima nekoliko desetaka tisuća pratitelja. Influencerica na svojim profilima često objavljuje fotografije na kojima ima minimalno odjeće. Za sebe kaže i da je televizijska glumica.

VIDEO Ukrajinac zapjevao na koncertu Coldplaya nakon što ga je, dok je pjeva na ulici, čuo Chris Martin