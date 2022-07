Influencer ispričao neugodnu situaciju koju je doživio u Zari: 'Ovo ne želim ni najgorem neprijatelju'

Influencer Marco Cuccurin doživio je neugodnu situaciju u jednoj trgovini Zare, a sve je ispričao pratiteljima. Naime, ovaj vizažist, pjevač i školovani kuhar na društvenim mrežama podijelio je scenu koja mu se dogodila prilikom kupovine. Želeći isprobati neke ženske odjevne predmete, odlučio ih je odnijeti na drugi kat u mušku kabinu, no zaustavio ga je zaštitar.

"Uzmem nekoliko stvari i krenem s njima na kat u muški i security me zaustavlja i bahato pita: 'Kuda vi? S tim ne možete gore'", započeo je Marco. Nakon što mu zaštitar nije dozvolio da ode na muški odjel i tamo isproba izabrane odjevne komade, odlučio je otići do ženskih kabina za presvlačenje. No, i tamo ga je zaustavio zaštitar i uputio ga voditeljici trgovine.

"Pitao sam ju gdje mogu probati, na što me ona u čudu i ispod oka pita: 'Aha te ženske stvari? Vi to za sebe je l'?'. Odbrusio sam i rekao: 'Da, želim probati, a očito ne znam gdje.' I na to je samo rekla: 'Dobro idite ovdje u ženske svlačionice'", opisao je Marco komunikaciju s voditeljicom trgovine.

"Ovu moju neugodnu situaciju ne želim ni najgorem neprijatelju", požalio se Marco i dodao da "ne vidi razlog zašto je društveno prihvatljivo da žene nose muške dukserice, košulje i druge odjevne predmete, a čim muškarac poželi učiniti isto, ali sa ženskom odjećom, onda doživljava neugodnost", zaključio je influencer.

Foto: Screenshot

