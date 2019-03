'Imali smo tremu, klecala su nam koljena kad su nas prozvali'

Svakog radnog jutra od 6 do 11 Ivana Pevec i Marko Tomšić na Radiju 101 uveseljavaju slušatelje svojim britkim humorom.

Kakav je osjećaj bio kad su vas proglasili dobitnicima Večernjakove ruže? Činilo se da imate tremu?

Marko: Moram priznati da su mi klecala koljena kada sam čuo da su me prozvali. Zaista nisam očekivao nagradu. No spasila me Ivana.

Ivana: Oboje smo imali tremu. Iza nas je puno odrađenih emisija, ali razlika je kad smo sami na radiju i pričamo jedno drugome ili kad moramo izići na pozornicu pred takvu publiku.

Po čemu je vaša emisija toliko posebna?

Marko: Naša emisija je ljudima zanimljiva jer je svako jutro drukčije i posebno. Slušatelji su s nama svakog jutra, imamo otvorene telefone, mogu nas uvijek nazvati i ispuniti jutro svojim komentarima. A mi ne moramo uvijek biti dobro raspoloženi i nasmiješeni, nego smo u eteru onakvi kako se osjećamo.

Ivana: Slušatelji su naš dvanaesti igrač. Često nam jutro ode u drugom smjeru zahvaljujući našim slušateljima.

Kome se teže ujutro ustati? Ivani ili Marku?

Marko: Još uvijek nam nije lako dizati se rano ujutro. Ivana nekad zakasni, ali ja joj to toleriram. Zato dulje ostane na radiju.

Jeste li se dogovorili kod koga će biti Večernjakova ruža?

Marko: Već smo se prije dogovorili kako ćemo donijeti tu odluku. Idemo sad slaviti, a tko zadnji ostane na nogama, taj uzima Ružu.

Pogledajte cijeli intervju s Ivanom Pevec i Markom Tomšićem