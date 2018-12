Ilma Karahmet o kritikama s kojima se susreće: 'Ne mislim da sam idealna'

Skromna Ilma Karahmet mlada je djevojka velikih snova. Jedan san ovoj 18-godišnjakinji rodom iz Kiseljaka ispunio se pobjedom u RTL-ovu showu Zvijezde. Ovakvom ishodu nije nadala, a to se moglo vidjeti i po njezinu izrazu lica nakon što ju je Tonči Huljić proglasio pobjednicom ovogodišnje sezone.

– U trenutku kada me Tonči proglasio pobjednicom sva sam se zaledila. Samo sam vidjela ljude kako plješću i hrle prema meni. Trebalo mi je dosta vremena da se smirim – opisuje nam Ilma večer koju će pamtiti do kraja života. Od samog početka bila je velika favoritkinja, no time se nije zanosila jer, kako kaže, "ne voli se prije vode izuvati". Time je samo još jednom potvrdila koliko je prizemna i skromna unatoč tome što joj mnogi već sada predviđaju veliku karijeru, i to ne samo na našim područjima nego i na velikim svjetskim pozornicama.

Otac je zarazio glazbom

– Moja karijera gradit će se velikim trudom i radom. Ova mi je pobjeda vjetar u leđa te se moram jako posvetiti svojem poslu koji zahtijeva odricanje i ulaganje. Za početak ću vam otkriti da je u pripremi moja nova pjesma koja izlazi početkom iduće godine –najavljuje mlada pjevačica. Ilma pjeva još od djetinjstva, a ljubav prema glazbi prenio joj je otac. "Očinska uloga" u showu pripala je Jacquesu Houdeku koji je Ilmi bio mentor. – Pored svih savjeta koje sam dobila od svoga mentora, mislim da su mi najviše ostale u sjećanju riječi: "Idemo do kraja zajedno" – kaže Ilma.

U nekoliko navrata Houdek je svoju kandidatkinju prozvao kraljicom emocija na pozornici, a to i ne čudi jer većinu svojih izvedbi ova 18-godišnjakinja posvećuje svom partneru Sedinu Lakači za kojeg se nedavno udala. – Moj suprug moja je najveća podrška i to ste mogli vidjeti i tijekom natjecanja. Među nama živi toliko emocija. Smatram da imam najdivniju osobu pokraj sebe i ponosna sam na to – govori Ilma. U showu se predstavljala samo djevojačkim prezimenom Karahmet pa nas je zanimalo i zbog čega nije uzela suprugovo prezime. Razlog je, ako uzmete u obzir tempo života kojim je živjela proteklih mjeseci, sasvim logičan.

– Zbog čestih putovanja nisam uspjela promijeniti dokumente, a zadržala sam svoje i dodala njegovo prezime – objašnjava Ilma koja uz uzlet u karijeri i brak nije zapostavila ni obrazovanje. Ilma odnedavno studira na internacionalnom sveučilištu Burch u Sarajevu pa zbog studija živi na dvije adrese, a gdje god se pojavi, prava je zvijezda. – Nekako sam navikla da mi ljudi prilaze, čestitaju, slikaju se sa mnom i komentiraju, a meni je to zadovoljstvo, ipak su to ljudi koji me podržavaju, vole me kao što volim i ja njih. Bude tu i kritika, naravno, ali što sada, ne mislim da sam idealna – priznaje Ilma.

Ne voli maštati

"Zvijezde" joj nisu prvi glazbeni show na kojem se okušala. Mnogi ovu djevojku čarobnog glasa pamte i po upečatljivom nastupu na regionalnom X factoru u kojem je nastupala kao 13-godišnjakinja. – Bilo je to sjajno iskustvo. Ponosna sam na ono što sam postigla kao dijete s 13 godina. Kada pogledam kako sam se nosila u tako ozbiljnom natjecanju kao dijete, zaista ni sama ne mogu vjerovati. Danas kada sam odrasla, mogu samo reći da sam vrlo ozbiljno pristupila ovom natjecanju, a samim tim i svojoj budućoj karijeri. Smatram da se jedino ozbiljnim pristupom u ovom poslu može nešto postići – kaže Ilma, djevojka koja unatoč mladosti bilježi nastupe na prestižnim svjetskim manifestacijama gdje je predstavljala Bosnu i Hercegovinu. Iza nje su nastupi u Americi, Turskoj, Maroku, Njemačkoj, Belgiji, Rumunjskoj, a pred njom je još mnogo više, no trenutačno se ne zamara planovima. – Ne volim mnogo maštati, već volim graditi sigurne korake, dio po dio. Kad bih već morala reći gdje se vidim, onda mogu samo reći da se vidim u glazbi – zaključuje Ilma Karahmet.

