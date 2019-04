Nova glazbena zvijezda Hrvatske u nastajanju nastupa u Zvezdama Granda

Iako je ime Ilije Atanackovića (29) još uvijek relativno nepoznato na hrvatskoj glazbenoj sceni sve su šanse kako će Hrvatska uskoro dobiti novu glazbenu zvijezdu rock i pop glazbe. Sve to moglo bi se promijeniti vrlo brzo s obzirom da Atanacković sudjeluje u velikom glazbenom natjecanju pjevača amatera Zvezde Granda koje se održava u Beogradu. On je u konkurenciji nekoliko tisuća natjecatelja, iz svih dijelova bivše Jugoslavije, prošao tri kruga natjecanja i došao četvrtog kada će članovi žirija donijeti odluku ulazi li u polufinale. Prema dosadašnjim njihovim komentarima na izvedene pjesme Atanacković bi trebao biti dio ne samo polufinalnog natjecanja nego i samoga finala u kojem će se naći najboljih 12.

-Svaki krug u tome natjecanju je jedno novo veliko iskustvo za mene. Uvijek postoji ta pozitivna trema jer nije baš svejedno izaći pred članove žirija koji su redom prave glazbene zvijezde. Međutim, isto tako uvijek se nauči nešto novo, stekne novo iskustvo i čuju savjeti koji mi mogu samo dalje pomoći, rekao je Atanacković koji dolazi iz Trpinje, sela nedaleko od Vukovara.

Kaže kako se vidi u polufinalu i da mu je cilj dogurati što dalje u ovom renomiranom natjecanju. Atanacković se članovima žirija predstavo sa pjesmama ex yu pop rock scene pa je tako do sada pjevao hitove Prljavog kazališta, Bajage, EKV-a i Pilota.

-Volim takvu glazbu jer me ona ispunjava. Emotivne su i nekako mi leže iako ih pjevam na neki svoj način. To sam jednostavno ja i kada pjevam takve pjesme mislim kako mogu dati punoga sebe. Drago mi je što su i članovi žirija prepoznali taj moj trud koji su mi rekli kako na sceni izgledam hladno ali da pjevam kao Bog. To su riječi koje su me dodatno natjerale na dodatni rad, istakao je Atanacković. Natjecanje u trećem i svim daljim krugovima odvija se kroz duele gdje se natjecatelj pjesmama i komentarima članova žirija bori protiv drugog natjecatelja. Svi pjevaju po dvije pjesme. Svaki od natjecatelja ima i svoga mentora, a mentor Atanckovića je Đorđe David iz benda Generacije 5.

U glazbeni svijet Atanacković je ušao sasvim slučajno još kao dijete. Oduvijek je volio pjevati, a tako je počeo po malo svirati i gitaru. Samouk je ali mu to nije bio problem da napreduje pa je bio i član nekoliko lokalnih bendova. Prije dvije godine bio je i dio natjecanja RTL Zvijezde gdje je ušao u finale. Trenutno radi učitelj glazbene kulture u OŠ Bršadinu kod Vukovara. Plan mu je da svakako u budućnosti ostane u glazbi. Razmišlja o snimanu svoga singla kako bi vidio kakva je reakcija publike, a onda svakako kasnije i svoj CD gdje bi bile pjesme koje mu leže, kakve voli i koje ga ispunjavaju.

specifičnu boju glasa i to je ono, kako mi kažu, što me posebno krasi. Mogu izvući niske tonove koji su većini drugih problem i još dosta ispod toga. Vjerujem kako će se i za mene naći mjesta na glazbenoj sceni Hrvatske, zaključio je Atanacković.

