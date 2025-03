Ida Prester sve je iznenadila kada je priznala da je već bila u braku: 'Bilo je tajno čak i za moje roditelje'

U humanitarno-zabavnom showu 'Ludi bar' koji se emitirao 2019. godine u jednoj emisiji gostovali su skladatelj i tekstopisac Tonči Huljić, pjevačica, voditeljica i putoholičarka Ida Prester te novinar, kolumnist i voditelj Domagoj Jakopović Ribafish. Ida je tada u 'Ludi bar' došla iz Karlovca gdje je gostovala samo dan ranije te se našalila kako mora puno raditi jer se nije bogato udala. "Ovo mi je već druga sreća, još treća pa će možda i krenuti", šalila se Ida. "Čekaj, je li ti ovo drugi brak?", pitao je Huljić. "Da, isto sa stranim državljaninom", rekla je Ida te potvrdila Tončiju da nitko dosad nije za to znao. "Moj tata se iznenadio, bilo je tajno čak i za moje roditelje. I kad mi je vadio neke papire, šalje mi mail i piše: 'Idice, a ovo na drugoj strani da ostane naša mala tajna?', prepričala je Ida te nastavila, "A na toj drugoj strani je pisalo - razvedena 2009. godine."

Pjevačica i voditeljica Ida Prester sada je u dugogodišnjem i sretnom braku sa srpskim poduzetnikom Ivanom Peševskim. Njihovi počeci nalikuju na priču iz filma, a Prester se prošle godine objavom na društvenoj mreži Instagram vratila 12 godina u prošlost, na dan sudbonosnog susreta. - Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u beogradskom Kulturnom centru GRAD, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, šarenog šašavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli. E pa onda sam se potrudila da me zapamti - napisala je Ida uz fotografiju nje i supruga kako zagrljeni sjede na klupici, dok iza njih na derutnom zidu još uvijek jasno vidljivim slovima grafitom stoji ispisano pitanje 'A koga ti voliš?'.

FOTO Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Glazbenica se vrlo dobro sjeća svih detalja i trenutka u kojem su uspostavili prvi kontakt - Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulat. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim tenisicama. Ko‘ neki gangsta klaun. Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti? - A tko pita? - sjetila se jednom prilikom, naglasivši da ju je današnji muž prvo privukao svojom ekscentričnom pojavom.

Na drugi susret nije trebalo čekati dugo. Naprotiv, dogodio se već idućeg dana. - Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zezancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! Hmm.. jučer? Oprosti, popio sam dosta - opisala je Prester razvoj odnosa, pa nastavila: - I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna - rekla je kroz smijeh članica benda Lollobrigida.

GALERIJA Nina Badrić održala veliki koncert u Zadru, a ovi kolege su joj se pridružili na pozornici

VIDEO Najavljen novi Thompsonov nastup, koncert će voditi Simona Mijoković