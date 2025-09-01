I dok su turske sapunice svakodnevica, ovaj HRT-ov dokumentarni serijal bavi se temom koju zaista rijetko viđamo na TV-u

RTL Danas // RTL - tri ruže

Društvene mreže promijenile su mnogošta, pa i način funkcioniranja medija. Danas su tako uobičajene postale i vijesti koje se, nažalost, svedu tek na preuzimanje neke snimke, par screenshotova i prepričavanje anonimnih komentara. Ipak, RTL Danas očitao je bukvicu o tome kako bi ozbiljan informativni prilog trebao izgledati. Umjesto da priču o Dajani Radošljević, koja je nakon incidenta na Kvatriću te napada na ZET-ovca protjerana iz Hrvatske, svedu na viralan video i par rečenica, novinarka Ivana Ivanda Rožić otišla je u Prijedor te je napravila sveobuhvatan novinarski prilog sa svim uključenim stranama.

Tamo je razgovarala s Dajanom Radošljević, koja je priznala da je nepropisno parkiranje bilo "bahato i bezobrazno", ali i ispričala svoju verziju sukoba te kako je šokirana epilogom. Osim nje, u prilogu je izjavu putem mobitela dao i njezin odvjetnik, svoju je stranu iznijela i policija, a gledatelji su dobili i širi kontekst - podatke o tome koliko je stranih državljana posljednjih godina protjerano iz Hrvatske. Istaknuto je i da je ZET kontaktiran, iako zasad bez komentara. Gledatelji su tako mogli čuti sve strane priče, umjesto da dobiju još jedan jednostrani prilog. Jer, bez obzira na to tko je u pravu, RTL Danas je pokazao da novinarstvo nije tu da huška, nego da informira. Ovakvi prilozi podsjećaju zašto je važno otići na teren, poslušati sve strane i dati publici činjenice, a ne samo kratke isječke s društvenih mreža.

Dobro jutro Hrvatska // HRT 2 - dvije ruže

Odlično povezivanje televizijskog i radijskog sadržaja javnog servisa demonstrirao je HRT u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", gdje je gostovao (budući) tim jutarnjeg showa "Doručak" s Drugog programa Hrvatskog radija. Marko Bratoš, Dora Srdar i Hrvoje Kečkeš, koji su nedavno napustili Bravo, tako su na odličan način predstavili svoju novu radijsku adresu, koju su mnogi željno iščekivali. Gledatelji i slušatelji tako su mogli doznati gdje ih od sada mogu pratiti, ali i što sve planiraju donijeti na H R2. Trojac je u razgovoru otkrio kako je nastala ideja o "Doručku", a Bratoš je kao inspiraciju spomenuo BBC-jev model, ali uz naglasak da "Doručak" ne kopira postojeće formate nego ih prilagođava hrvatskoj publici. HRT je tako odlično demonstrirao kako televizija i radio javnog servisa mogu surađivati na zanimljiv i svjež način. Gostovanje tima jutarnjeg showa "Doručak" s Drugog programa Hrvatskog radija bilo je u končanici najbolja reklama za novi radijski projekt, ali i primjer kako se uz malo dobre volje može povezati više platformi istog medija.

Leyla // Nova TV - jedan kaktus

Do kraja je došla turska serija "Leyla" na Novoj TV i to je, iznenađujuće, odlična vijest! Nema to veze sa samom serijom, već s činjenicom da, iako se turske serije već godinama prikazuju u udarnim terminima na Novoj, nije rijetkost da jedna sezona krene, pa stane, pa se vrati u nekom čudnom terminu, a gledatelji na kraju više ne znaju tko pije, a tko plaća. Program stoga često nema smisla, a serije koje traže kontinuirano praćenje pretvore se u zbrku od repriza, premijera i pauza. Zato je pohvalno da je "Leyla" uspjela doći do kraja i to u normalnom, očekivanom ritmu. Gledatelji su zaslužili završetak priče bez beskonačnih pauza i preskakanja epizoda. Iako turske sapunice nisu za svakoga, publika koja ih vjerno prati zaslužuje barem jasan programski plan i finale koje stiže na vrijeme, jer i turske se serije moraju emitirati s malo više reda i poštovanja prema gledateljima.

Prst u oko // HRT 2 - dvije ruže

I dok su turske sapunice svakodnevica, HRT-ov dokumentarni serijal "Prst u oko" bavi se temom koju zaista rijetko viđamo na televiziji, i zato je vrijedno pohvaliti je. Vizualno zagađenje naših gradova, od pretrpanih jumbo plakata i ilegalnih grafita do amaterskih reklama i pretjerane signalizacije, tema je o kojoj se puno govori tek kad problem postane nepodnošljiv, a rijetko se sustavno analizira. Kroz šest epizoda voditelj Daniel Bilić razgovarao je s arhitektima, urbanistima, dizajnerima, sociolozima, psiholozima i drugim stručnjacima koji pokušavaju objasniti kako smo došli do točke u kojoj slobodni, vizualno nezagađeni prostori izgledaju kao anomalija. Serijal otvara i šira pitanja: kako pretjerano oglašavanje i vizualna buka mijenjaju identitet naših gradova i što to čini kvaliteti života i zdravlju ljudi koji u njima žive. Režiju potpisuju Tiha K. Gudac i Marko Stanić, a serijal je producirao Kadar 22, uz urednički potpis Tomislava Mršića.