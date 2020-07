Hollywoodska glumica opet je 'peglala' bore botoksom i teško ju je prepoznati

Hollywoodska glumica Melanie Griffith i tijekom karantene bila je aktivan i svaki dan je barem sat vremena provodila šetajući te je pozvala i sve svoje pratitelje na društvenim mrežama da svaki dan hodaju barem šest kilometara poput nje. - To traje samo oko sat vremena i čini se da se čovjek osjeća puno, puno bolje. Šaljem vam svima puno ljubavi - poručila je Melanie koju su paparazzi ovih dana uhvatili u još jednoj od šetnji Los Angelesom.

Na fotografijama je vidljivo kako se Melanie odmah s popuštanjem epidemioloških mjera naručila kod svog estetskog kirurga koji joj je 'popravio' bore s botoksom i osvježio joj izgled do te mjere da je 62-godišnju glumicu opet teško prepoznati. Glumica je sve do prije tri godine uglavnom poricala da je ovisna o estetskim zahvatima, a onda je u intervju za magazin Porter progovorila o operacijama i priznala je kako je zbilja pretjerala sa zahvatima.

- Nisam shvatila to sve dok drugi nisu počeli govoriti: O moj Bože, što je napravila?. To me jako pogodilo pa sam otišla kod drugog doktora i zamolila ga da spasi sve što je njegova kolegica zeznula. - ispričala je tada. Jedno vrijeme glumica je imala i velikih problema s alkoholom i to je utjecalo na njezin posao i kaže kako joj je jako žao zbog toga i dodaje kako je unatoč problemima s alkoholom uvijek dobro funkcionirala kao majka. - Nisam nikada ležala pijana na podu i uvijek sam se trudila biti tu za moju djecu - rekla je.

