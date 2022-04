'Hip-hop je sada biznis koji je monetarno orijentiran, a manje se ulaže u kreativnost'

Poznati zagrebački DJ i promotor hip-hop kulture Filip Ivelja (47), kojeg mnogi poznaju po njegovu rap imenu Phat Phillie, jedan je od najzaslužnijih ljudi za popularizaciju hip-hop glazbe u Hrvatskoj. Na radiju je još od kraja 80-ih, kada je surađivao na emisiji "Rap Attack" na Radiju 101, a od 1993. s Kristijanom Frkovićem Frxom počeo je uređivati i voditi "Blackout", emisiju oko koje su se sredinom 90-ih okupili gotovo svi domaći rap glazbenici. "Blackout" i danas emitira na 808 Radiju.

Hip-hop glazbu zavoljeli ste još 1984. godine kada vam je bilo samo devet godina. Što je bilo presudno da, dok vaši prijatelji iz razreda slušaju Nove fosile i Daniela Popovića, vi zavolite glazbu koja tada nije još toliko popularna bila ni u Americi?

Da, prvi put sam je čuo i vidio u ljeto 1984. kad su u naša kina došli filmovi "Breakin" 1 i 2 i nešto kasnije te godine "Beat Street". Zamolio sam tatu da mi kupi kazić i u rujnu 1984. snimio prvu emisiju Balenove emisije "Electro Funk Premijera" na Radiju 101. Nikada nisam slušao Fosile niti "Džuli" Danijelovu hehe. Zgražao sam se od kuruzne mjuze.

Kako ste tada dolazili do informacija i nove glazbe? Spominjali ste da je Slavin Balen bio presudan?

Balen apsolutno, petkom pa poslije ponedjeljkom na 101 sve do 1992. godine, kada sam i prvi put gostovao kod njega u emisiji na 101. Otac je glazbenik, svirao je u Zagrebačkim solistima i puno putovao svijetom i donosio mi materijale sa svojih turneja. Jugoton, Suzy, Diskos i PGP RTB su izdali nekoliko rap ploča 80-ih u ex YU, kao npr. Sugar Hill Gang, LL Cool J, Beastie Boys, Whodini, Shannon, Jazzy Jeff i Fresh Prince, Fat Boys... te nekoliko cool kompilacija poput "Rap Attack", "Let The Music Scratch" i "Street Beat". Zanimljivo je da je svojevrsni gospodin Milton Malden (ex YU diplomat u New Yorku) 1979 godine bio jedan od osnivača prve američke rap izdavačke kuće Sugar Hill Records iz koje je proizašla prva velika multiplatinasta rap ploča "Rappers Delight" Sugar Hill Ganga. Nedavno se fotografija Milton Maldena prodala u newyorškoj aukcijskoj kući Sotheby's za nekoliko tisuća dolara.

Kako je nastao "Blackout Rap show" koji ste vodili s DJ Frxom? Kad je bila prva emisija i sjećate li se kako je izgledala? Jeste li imali tremu?

"Blackout" je nastao nakon što smo se Frx i ja upoznali i sprijateljili 1992. godine kod Slavina na emisiji. Frx je već tada nekoliko godina bio Balenova desna ruka, a 1993. se otvorila prilika da dobijemo i svoju emisiju pa ju je Frx nazvao "Blackout" i pozvao me da radimo skupa. Bilo je treme svakako, bar kod mene, i trebalo mi je par godina da se uhodam, Frx mi je u svakom slučaju jako pomogao kao mentor i stariji kolega. Teško mi je i dan danas slušati sebe na radiju iz tog vremena haha... Možete poslušati naše arhivske snimke na mojoj soundcloud stranici DJ Phat Phillie.

Zahvaljujući "Blackoutu" sredinom 90-ih nastao je pravi boom za hip-hopom. Kada ste radili "Blackout Project" jeste li mogli i sanjati koliki će to utjecaj imati na cijelu scenu?

Da, Frx je došao na ideju da sredinom 90-ih snimi album s reperima koji su se okupljali oko naše emisije i prvi single je bila stvar za podršku Radija 101 na demonstracijama 1996. godine kada je tadašnja vlast htjela ugasiti 101. Nakon toga počeo se snimati cijeli "Blackout Project" u izdanju Radija 101 te iznjedrio prvi veliki HR rap hit "Hrvatski velikani", koji do dan danas ostaje zapisan zlatnim slovima u arhivi domaćeg hip-hopa. Nismo očekivali takav boom, ali smo ga iskoristili i nastavili dalje.

Tijekom karijere upoznali ste mnoge zvijezde, a s nekima se i sprijateljili. Tko je na vas ostavio najbolji dojam? Sigurno je bilo i anegdota?

Točno, prvi strani rap koncert organizirao sam u studenom 1997. godine u Aquariusu, svirali su O.C. i BIG L koji je nažalost ubijen samo godinu i pol nakon Zagreba i zatim dobio kultni status u svijetu. Njegova izdavačka kuća Rawkus mi je 2000. godine za zahvalu poslala zlatnu ploču njegovog posthumnog albuma "The Big Picture". Da, sprijateljio sam se i družio s velikim DJ Premierom iz Gang Starr, Big Daddy Kaneom, Chuck D-ijem iz Public Enemy, grupama De La Soul i Wu Tang Clan, a s Afrika Bambaataaom sam 1996. osnovao hrvatski ogranak Universal Zulu Nacije (prva velika svjetska rap organizacija) itd... Upoznao sam sve svoje rap heroje. Ice T i Big Daddy Kane su na mene ostavili najbolji dojam, a grupa Wu Tang me u Umagu prije tri godine izvela na binu pred 30.000 ljudi da mi se zahvale za support svih ovih godina.

Kao DJ nastupali ste po cijelom svijetu. Koje biste nastupe izdvojili?

Svakako moj nastup u New Yorku 2009x. na eventu Toca Tuesdays s velikanima: DJ Premier, Tony Touch i DJ Scratch. Moj prvi odlazak u Moskvu gdje smo svakih 45 minuta zaustavljali nastup da bi s vodkom nazdravio cijeli klub, nastup u Malmöu u Švedskoj gdje sam se natjecao protiv ekipe iz Copenhagena, Schaffhausen Švicarska, nastup prije DJ Premiera u Skoplju, a jedan od najtužnijih mi je bila svirka prije Jazzy Jeffa i Fresh Princea u Poreču, gdje su me isključili, a da me prije nisu obavijestili. Popio sam iza cijelu bocu viskija da dođem k sebi haha.

Kako gledate danas na domaću i svjetsku hip-hop scenu i možete li je usporediti s onom iz 80-ih i 90-ih?

Ne nažalost, mislim da su najbolja i najzanimljivija vremena, bar za mene, iza nas. Vrijeme kad se hip-hop razvijao i osvojio svijet. Danas je to veliki biznis koji je isključivo monetarno orijentiran, a manje truda se ulaže u kreativnost. Međutim, postoji i veliki comeback stare škole i "Blackout" planira veliki revival krajem ove i tijekom cijele sljedeće godine na novoj, velikoj platformi da proslavi svoj 30 rođendan.

"Blackout" se selio s Radija 101 na Radio Student i Radio 808 na kojem se danas ponovno emitira. Kako danas izgleda emisija?

Emisija se danas emitira na 808 Radiju ponedjeljkom od 21 do ponoći, snima se s tri kamere tako da izgleda kao podcast uživo i emitira se na 93.9 MHz, rtv808.com webu, te live na mixcloud videu. Koncept je sličan kao i ranije, imamo goste domaće uživo i strane (preko zooma) i sviramo oko dva sata američki i britanski hip-hop te jedan sat domaći i regionalni. U zadnjih nekoliko mjeseci imao sam prilike ugostiti Sugar Hill Gang, Rahiema iz Grandmaster Flash & The Furious 5, DJ Premiera, managera grupe Fat Boys, Marčela iz Srbije, TDKM ekipu, Stoku, grupu Hram iz Šibenika itd.

Jeste li ljubav prema hip-hopu usadili i svojoj djeci? Što oni slušaju?

Pomalo jesam, sin Toma voli Fat Boyse, Das Efx, Lords Of The Underground i pjesmu "Simon Says" od Pharoahe Moncha, dok kći Malena više voli Nirvanu i rock n roll.

Koji su vam daljnji planovi za emisiju, ali i za promociju hip-hopa? Koga nam ove godine dovodite u Hrvatsku?

Jako puno planova za 2022. i 2023. godinu. Uspio sam tijekom pandemije napraviti kompilaciju zagrebačkog rapa od 1985 do 1992, našu izgubljenu i nikad objavljenu generaciju, album uskoro izlazi na kazeti i na digitalnim platformama. Pripremam izložbu moje hip-hop memorabilije za kraj ove godine i zagrebački hip-hop muzej i kulturni centar za kraj 2023. Reizdanje "Blackout Project" albuma iz 1997. s Frxom prvi put na vinilnom izdanju, nekoliko koncerata američkih artista ove godine, od kojih će za pamćenje biti 3. rujna u novootvorenom klubu Peti kupe. Također sprema se i velika balkanska turneja grupe Onyx zajedno sa mnom, Stoletom i Smoke Mardeljanom i još nekim gostima u Hali, turneja sjajnog američkog artista Oddisee u studenome, najvjerojatnije u Tvornici, te Blackout Hip-Hop digitalni label u suradnji sa Stoletom. Fresh Island Festival se održava na Pagu krajem lipnja i dovodimo velika imena jamajkanske reggae i južnoafričke amapiano scene Shenseea, Skillibeng, Maphorisa i Uncle Waffles. A u petak 6. svibnja se vraćamo u klub Aquarius gdje Blackout i Aqualive predstavljaju koncert grupa ONI (Zagreb) i Hram iz Šibenika te nastup novog sjajnog repera Noti Limun iz Širokog Brijega!

