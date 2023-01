Harryju Stylesu tijekom koncerta pukle kožne hlače, sve je iz publike gledala i Jennifer Aniston

Osam godina nakon što se Lenny Kravitz našao u neugodnoj situaciji nakon što su mu na koncertu usred izvođenja pjesme "American woman" puknule kožne hlače na 'nezgodnom' mjestu, a snimka je odmah postala viralna gotovo identičan scenarij ponovio se i na nedavnom koncertu Harryja Stylesa (28) u Inglewoodu, u Kaliforniji. Britanski pjevač u trenutku zanosa bacio se na koljena, a to je bilo očito previše za njegove smeđe kožne hlače koje su se samo rasparale. Odmah čim je shvatio što se dogodilo Harry je rukama prekrio prorez, pogledao prema kolegama iz benda i zakolutao očima. Neugodnu situaciju pokušao je spasiti jedan obožavatelj iz prvih redova koji je Harryju dobacio šarenu LGBT zastavu kojom se pjevač ogrnuo i otišao sa pozornice.

Tijekom kratke pauze presvukao se u iza pozornice, a potom se i ispričao publici na neugodnosti. - Poderale su mi se hlače. Osjećam da se moram ispričati nekolicini vas ispred. Vi gospodine, jeste li dobro? Obećavam da to nije dio showa - našalio se pjevač čija je snimka odmah postala hit na društvenim mrežama.

The moment Harry realized he ripped his pants onstage tonight at The Forum for LA N13!



Zanimljivo je i to što je koncert iz prvih redova pratila i Jennifer Aniston, Harryjeva prva zvjezdana simpatija, a ta je činjenica poslužila kao inspiracija korisnicima Twittera koji su se odmah počeli naslađivati s time. - Harryjevo paranje hlača pred Jennifer Aniston najvjerojatnije je traumatičan trenutak za njega - samo je jedan od komentara na Twitteru.

Inače, Harry Edward Styles svoju je solo karijeru započeo nakon razlaza popularne grupe One Direction. Rođen je 1994. u Redditchu u okolici Birminghama. Odrastao je u malenom selu Holmes Chapel, a kao dijete volio je slušati Elvisa Presleyja, The Beatlese, Fleetwood Mac i country zvijezdu Shanju Twain, za koju tvrdi da je imala najveći utjecaj na njegovu glazbu i modni stil.

Prije nego što je postao dijelom One Directiona, bio je član pop-rock benda White Eskimo kojeg je osnovao s prijateljima u srednjoj školi. Zanimljivo je kako Harry u početku u bendu nije pjevao nego je svirao bas gitaru. S bendom je nastupao na školskim priredbama i sudjelovao na nekoliko talent natjecanja, ali i pjevao na vjenčanju. Na glazbeni talent show X Factor Styles se prijavio 2010., za što je svojedobno rekao da se oduvijek želio prijaviti.

- Ja sam to želio, moja mama je to željela – kazao je prije audicije u emisiji – pjevanje je sve što želim raditi. Dodao je i da je na audiciji želio saznati je li doista talentiran. Iako je iz natjecanja bio izbačen, žiri ga je brzo vratio i spojio s drugim natjecateljima, Liamom Payneom, Louisom Tomlinsonom, Niallom Horanom i Zaynom Malikom, s namjerom da se kao grupa natječu u ostatku emisije. Petorka se, upravo na prijedlog Stylesa, prozvala One Direction i osvojila treće mjesto na X Factoru. No, to je tek bio početak. Pod vodstvom Simona Cowella, britanskog producenta i jednog od članova žirija, grupa je potpisala ugovor s diskografskom kućom Syco Records (danas Syco Music) i objavila prvi singl „What Makes You Beautiful“. Njihov debitantski album „Up All Night“ iz 2011. našao se na prvom mjestu glazbene ljestvice u SAD-u čime je One Direction postala prva britanska grupa kojoj je to pošlo za rukom. Jednako uspješni bili su i drugi albumi, „Take Me Home“, „Midnight Memories“, „Four“ i „Made in the A.M.“. Njihova turneja u SAD-u 2014. bila je najprofitabilnija turneja nekog izvođača te godine. Zahvaljujući uspjehu grupe, Styles je već s 18 godina kupio svoju kuću u Londonu.

- Kada sam prvi put ušao, zaplakao sam – prisjetio se – osjećao sam se kao kod kuće. U ožujku 2015. grupu je napustio Zayn Malik jer je, kako je kazao u priopćenju, želio biti „normalan 22 godišnjak koji može provesti privatno vrijeme van svjetla reflektora“. Ostatak grupe pozdravio je njegovu odluku i s radom su nastavili kao četvorka. Ipak, i oni su uskoro najavili da će uzeti pauzu. One Direction na pauzu su otišli u ožujku 2016., a članovi su krenuli svatko svojim putem. Styles je izjavio da mogućnost ponovnog okupljanja uvijek postoji.

- Volim bend i ništa ne bih isključio. Bend je promijenio moj život, dao mi sve – istaknuo je glazbenik. No, dodao je, sada je dobro da članovi istražuju druge stvari, različite stilove. Styles je svoju solo karijeru započeo 2017. objavom albuma „Harry Styles“, čiji se prvi singl „Sign of the Times“ brzo probio na glazbene ljestvice te završio kao broj jedan britanske Singles Chart i među top pet singlova američke Billboardove Hot 100 ljestvice. „Sign of the Times“ ujedno mu je donio prvi Brit Award, onaj za najbolji video 2018. Novi album označio je promjenu stila – od popa k rocku.

Cast member Harry Styles poses at the premiere for the film My Policeman in Los Angeles, California, U.S., November 1, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Mnogi ljudi, kad stvaraju glazbu, grade zid između sebe i obožavatelja zato što razmišljaju: 'Napravit ćemo to tako jer će ljudi bolje razumjeti'. Ja sam zaista želio napraviti album koji i sam želim slušati – ispričao je Styles. Dodao je da je to bio jedini način na koji je mogao napraviti nešto za čime neće žaliti.

- Pitanje je više bilo 'što ja želim slušati' nego 'kako se vrtim u odnosu na ono što je trenutno na radiju' – poručio je. Glazbena zvijezda okušala se i u glumi u filmu „Dunkirk“ Christophera Nolana. Redatelj filma priznao je da nije bio svjestan koliko je Styles poznat kad ga je uzeo za ulogu britanskog vojnika u Drugom svjetskom ratu. Harry je zato sigurno zaslužio svoje mjesto u filmu, dodao je Nolan. Styles je dobio glavnu ulogu i u filmu „My Policeman“, o ljubavnom trokutu između mladih Britanaca tijekom pedesetih godina, a uz Stylesa je glumila i Emma Corrin, poznata po svojoj ulozi Diane u seriji „The Crown“. Uloga u filmu „Don't Worry Darling“, u kojem zamjenjuje Shiu LaBeoufa, donijela mu je pak ljubav s redateljicom Olivijom Wilde (38). Par je u studenom 2022. godine odlučio uzeti pauzu nakon dvije godine veze, potvrdilo je više izvora za People. Razlog je jer navodno imaju "različite prioritete koji ih razdvajaju".

Posljednjih godina Styles se prometnuo i kao modna ikona. Da svojim kombinacijama ruši modne i rodne stereotipe pokazao je još 2019. kao suvoditelj Met Gale, a potvrdio krajem prošle godine kada se kao prvi muškarac na naslovnici američkog Voguea pojavio u haljini.

