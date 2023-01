Rijetko je u javnosti: Gordan Jandroković na premijeru u zagrebačkom HNK stigao s kćeri Klarom

U zagrebačkom HNK u petak je održana premijera baleta "Spartak" Arama Hačaturjana i Jiřija Bubeničeka, a na premijeri su se pojavila brojna poznata imena poput voditeljice Željke Ogreste (59) i novinara Dubravka Merlića (62), ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek (52), ali i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića (55) koji je došao sa kćeri Klarom (27).

Predsjednik sabora i njegova kći sjedili su s opernom pjevačicom Ivom Hraste-Sočo i ministricom kulture Ninom Obuljen Koržinek.

27.01.2023., Zagreb - Premijera baleta "Spartak" Arama Hacaturjana i Jiřija Bubeniceka u koprodukciji Hrvatskoga narodnog kazalista u Zagrebu i HNK Ivana pl. Zajca iz Rijeke . Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Inače, Klara Jandroković je završila Pravni fakultet i radi kao odvjetnička vježbenica u jednom odvjetničkom društvu. Gordan Jandroković i njegova supruga Sonja u braku su još od 1984., a par rijetko pokazuje svoju djecu u javnosti, međutim njihova zgodna kći Klara ponekad pokrade poglede javnosti na događajima gdje dođe dati podršku svome ocu. Jandrokovićeva supruga Sonja doktorica je znanosti, oftalmologinja, koja radi u KBC-u Rebro, a zanimljiva je činjenica da je ona sestričina predsjednika Zorana Milanovića.

Ljubav Gordana i Sonje planula je na Krku gdje su godinama oboje ljetovali. Supruga predsjednika Sabora rođena je u Pekingu, kao dijete diplomata. Dio života provela je i u Bugarskoj. U jednom od rijetkih intervjua Sonja je otkrila da ju je Gordan osvojio vještinom skakanja u more na glavu. A bio joj je i zgodan.

Gordan Jandroković rođen je u Bjelovaru 1967. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu (1991.) u Zagrebu i Fakultetu političkih znanosti (1993.) u Zagrebu. Od 1989. do 1994. te od 2000. do 2003. radio je u privatnom sektoru. Od 1994. do 2000. godine bio je zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova.

Na parlamentarnim izborima 2003. godine izabran je za zastupnika u Hrvatski sabor. Bio je predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, predsjednik Odbora za vanjsku politiku te voditelj Izaslanstva Hrvatskog sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru Hrvatski sabor - Europski parlament. Na parlamentarnim izborima 2007. godine izabran je za zastupnika u II. izbornoj jedinici. 12. siječnja 2008. godine imenovan je ministrom vanjskih poslova i europskih integracija te je zastupnički mandat stavio u mirovanje. Od 29. prosinca 2010. do 23. prosinca 2011. obnašao je dužnost potpredsjednika Vlade.

Na parlamentarnim izborima 2011. godine ponovno je izabran za zastupnika u Hrvatski sabor. Do 30. lipnja 2013. obnašao je dužnost potpredsjednika Odbora za europske integracije, a od 1. srpnja 2013. potpredsjednika Odbora za europske poslove. Na parlamentarnim izborima 2015. po četvrti je uzastopni put izabran za zastupnika u Hrvatski sabor. 23. siječnja 2016. izabran je za predsjednika Odbora za europske poslove. Na izvanrednim parlamentarnim izborima 2016. peti je put izabran za zastupnika u Hrvatski sabor. Na konstituirajućoj sjednici 9. saziva 14. listopada 2016. izabran je za potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

Član je HDZ-a od 1992. godine, a od 2004. godine član je predsjedništva stranke. 2016. imenovan je glavnim tajnikom HDZ-a.

