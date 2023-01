Marko Grubnić obožava Pariz, ali upozorava na čestu krađu: 'Lopovi vrlo lako otvore torbice'

Ako itko zna kako uživati u životu i putovanjima, i to sve raditi u najvećem luksuzu, onda je to stilist Marko Grubnić koji svakom svojom umjetničkom fotografijom na društvenim mrežama pratiteljima izazove dozu ljubomore. A kada je riječ o putovanjima, Marko ima jedan svjetski grad koji zauzima posebno mjestu u njegovu srcu - Pariz. Najromantičniji grad na svijetu, smješten na obalama rijeke Seine u sjevernoj Francuskoj, u središtu pokrajine Île-de-France, također poznate kao Pariška regija. Grubnić je u njemu bio nebrojeno puta, a čak je nešto manje od godinu dana i živio tamo. - Osvojio me je svojom kulturom, ljepotom i ljudima koji vole ono što je lijepo, ali i modom, arhitekturom, naprosto pariškim chicom... nigdje ne postoji ta energija kao u Parizu, zaista je poseban grad - kaže stilist.

Zbog toga što je tamo proveo dosta vremena, a i uvijek mu se iznova vraća, ondje se osjeća kao kod kuće. - Svaki dan sam obilazio drugi dio grada, upoznavao kulturu, ljude, hranu, trgovine, mogu reći slobodno da sam Pariz zaista dobro upoznao - kaže.

A kako je upravo jedna Nova godina iza nas, Grubnić se prisjetio da je upravo u Parizu dočekao čak nekoliko novih godina.

- Izdvojio bih jednu kada je bilo zaista predivno, bilo je to prije pandemije, čekao sam je u jednom predivnom restoranu na trgu Trocadero s pogledom na Eiffelov toranj. Bilo je to zaista jednom riječju čarobno. Taj magični grad ostavlja bez daha, odgovorno tvrdim da nitko ne može ostati ravnodušan na taj grad. Predivan je i ja u sebi nosim nezaboravne uspomene za cijeli život - oduševljeno je ispričao.

Foto: Privatni album

Prije svog prvog putovanja tamo koristio je, naravno, kultnu knjigu "How to be Parisian", koju su napisale četiri uspješne Parižanke, a u kojoj je pronašao sve što treba znati o tom gradu.

- U njoj sve piše, restorani koje trebate obići, IT mjesta, kulturni sadržaji, zaista je knjiga, osim što je izuzetno fashionable, i jako jako korisna. Toplo preporučujem - ističe Grubnić, koji je preko nje i otkrio sada svoj najdraži pariški restoran - Ralph's Restaurant Paris koji se nalazi u ulici Saint-Germain. - Tamo su definitivno najfiniji hamburgeri na svijetu, a atmosfera u njihovom vrtu za vrijeme ručka je takva da poželite tamo ostati zauvijek - opisao je.

Kad smo već kod hrane, upitali smo ga kako mu se svidjela hrana, i njihovi restorani, a i ima li kakvih preporuka za nas.

- Mogu reći da zaista volim francusku kuhinju. Mi Hrvati možemo imati predrasude prema nekim francuskim jelima, na primjer njihov specijalitet su puževi. I sam sam imao malu predrasudu, ali s obzirom da sam zaista puno boravio u tom gradu, neizbježno je bilo da ne probam njihove puževe... Moram reći da su me zaista oduševili, svaka predrasuda pala je u vodu. Njihova kuhinja je zaista sjajna i njihovi chefovi nisu bez razloga najbolji chefovi na svijetu. Restorani koji imaju Michelinove zvjezdice su prava senzacija u Parizu, kao i mali pariški restorani kojih zaista ima na svakom koraku, ja ih zovem "predivni francuski šik restorani". Sve je to toliko posebno, autentično, baš pariški. Zaista je pravi gušt kad sjednete u jedan takav restoran i osjetite da ste u Francuskoj, u Parizu, jer naprosto sve odiše tom njihovom gastronomskom kulturom, jednostavno to ima samo i isključivo u Parizu - ispričao je.

Foto: Privatni album

Francuzi su kao domaćini specifični. Čak i na najprometnijim restoranima i destinacijama, objasnio nam je Grubnić, prave se da ne znaju pričati engleski jezik.

- Jednostavno ne žele, čudni su po tom pitanju - kaže. To mu je zapravo jedina negativna stvar kod ovog senzacionalnog grada. - Ja sam čak se našao u situaciji da kad je sa mnom sjela prijateljica koja tečno priča francuski, isti konobar bio je u potpuno drugoj energiji kada je ona počela pričati francuski, i potpuno je drugačije pristupio nama, što nije naravno za pohvalu, ali eto, to je zaista tako. Ako ste došli u njihov grad, Francuzi smatraju da je stvar bontona i kulture da znate pričati francuski - pojasnio je.

Neizbježno je i pitanje serije "Emily u Parizu", koja je pobrala brojne negativne kritike kada je riječ o prikazivanju pariškog načina života i francuske kulture. Iako se Grubnić ne bi složio toliko s njima, da serija nije legitimno prikazala Francuze i grad, potvrdio je da su možda neke stvari samo "isforsirane". - Ali vrlo je lijepo ustvari pokazala tu kulturu života, neke stvari su baš lijepo prikazane i kada čovjek gleda tu seriju, može se vrlo lako poistovjetiti, zamisliti ili, u mom slučaju, prisjetiti svih tih mjesta, restorana i situacija jer zaista to što je prikazano u seriji - to je Pariz - složio se.

Naravno, turistički je apsolutno sve vidio što jedan turist treba vidjeti u Parizu, a ponosno ističe i da je došao u tu fazu kada je počeo obilaziti restorane za koje znaju samo pravi Francuzi i koji su daleko od IT mjesta. U njima se priča samo francuski te su jako posebni. - Francuski nažalost još nisam naučio. Krenuo sam ga učiti dok sam tamo živio, međutim težak je to jezik i jednostavno u tom vremenu u kojem sam boravio tamo, nisam ga uspio naučiti, a u Zagrebu na žalost nisam nastavio s učenjem i žao mi je zbog toga - kaže stilist koji ipak zna poneke riječi francuskog, a otvara mogućnost i da nastavi s učenjem prije idućeg putovanja tamo, i iznenadi svoje pariške prijatelje.

U Parizu se uglavnom kreće pješice.

- Jako jako puno hodam, sve obilazim pješice jer smatram da tako najbolje upoznajmo grad, a ako ne hodam, onda uglavnom koristim taksi - priznaje. Uvijek je smješten u strogom centru grada, a do sada nije isprobao ni njihov Metro. To nije zbog predrasuda već jednostavno voli puno šetati po tom gradu. Svima koji ga žele posjetiti preporučuje da uvijek paze na svoje stvari te da ih ne zavara gradska ljepota i ljubazni domaćini. - Osim što je jedan od najljepših na svijetu, on je i vrlo opasan grad. Ljudi se vrlo lako opuste jer je sve lijepo, divno, krasno i svi su ljubazni, a u principu opasnost vreba na svakom koraku - upozorava. Konkretno, osobno zna za mnogo slučajeva krađe na samom Champs-Élyséesu gdje lopovi vrlo lako otvore torbice a da vlasnici ne primijete. Stoga naglašava da je važno biti oprezan jer je to ogroman i poprilično opasan grad. Nadalje, preporučuje i isprobavanje što više restorana i njihove hrane koja je na svakom koraku, ali i bruncheve, ručkove i večere u hotelima jer je to jedan poseban doživljaj.

Foto: Privatni album

- Imaju jako puno muzeja, to je grad muzeja, obavezno bih preporučio posjet čuvenom Louvreu, tamo je i Mona Lisa, uvijek ima i jako puno modnih izložbi. Ja sam posjetio izložbe Jean Paul Gaultiera, Diora, Karl Lagerfelda... - kaže. Jednom prilikom je tamo upoznao i supermodela Claudiu Schiffer, a to mu je bio susret koji će pamtiti cijeli život. Kada želi osjetiti pravi duh Pariza, uvijek ode u hotel Plaza Athenee.

- Taj hotel je sve ono što je Pariz, ima predivan pogled na Eiffelov toranj, nalazi se u Avenue Montaigne ulici, koja je prije svega ulica prepuna mode, predivnih trgovina, jer Pariz jest moda, oni baš žive modu, njima je to u krvi, tako da ukoliko je netko u mogućnosti, svakako bih preporučio taj hotel. To je pravi doživljaj - preporučio je stilist svima, a naglasio je i da je za odlazak najljepše proljeće.

Grad je to koji, barem po njemu, ispuni svačije očekivanje jer ima mnogo sadržaja, gastronomskih, kulturnih, ali i zabave, partyja. Sve ga to čini posebnim gradom koji nudi svakome ono nešto posebno za njega. Siguran sam da nitko iz njega ne ode, a da nije prepun dojmova - uvjeren je.

Foto: Privatni album

Ondje je puno puta boravio i s majkom Brankom, a oboje se slažu kako nema velike razlike u kulturama. - Ja sam, recimo, živio čak i u Londonu godinu dana i to je bila ogromna razlika, London je jedan hladan grad koji nekako nije niti prijateljski niti obiteljski nastrojen jer jednostavno su svi u žurbi, svi rade dva-tri posla, s prijateljima se moraš dogovoriti po tjedan dana unaprijed da se vidite... To u Parizu recimo nije slučaj, tamo je zaista druženje jako jako bitno, prijatelji se non-stop nalaze, sjeda se u neke fine, male pariške restorane, ljudi imaju kulturu kupovanja, što se tiče mode, jako su osviješteni, paze da uvijek imaju frizuru, da su dotjerani... Znači, poprilično su slični nama, možda nisu toliko topao narod kao mi, mrvicu su hladniji i rezerviraniji, ali njihov način života nam nije stran - zaključio je.

