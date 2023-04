Harrison Ford posljednji put na filmu Indiana Jones, premijera će biti u Cannesu

S nestrpljenjem iščekivan peti film iz serijala o neustrašivom arheologu Indiani Jonesu, kojega posljednji put utjelovljuje Harrison Ford, premijerno će se prikazati na Filmskome festivalu u Cannesu u svibnju, potvrdili su u ponedjeljak organizatori.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny" (Indiana Jones i brojčanik sudbine) u kojemu uz Forda glume Phoebe Waller-Bridge i Antonio Banderas, peti je nastavak akcijske franšize. Ford je već najavio da će to biti njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi snalažljivog arheologa. Prvi ga je put utjelovio 1981. u filmu, "Raiders of the Lost Ark" (Otimači izgubljenog kovčega).

Prethodni film, "Indiana Jones i Kraljevstvo kristalne lubanje", također je premijerno prikazan u Cannesu 2008.

Radnja petog 'Indiane Jonesa' smještena je u vrijeme svemirske utrke 60-ih godina prošlog stoljeća i sadrži flashback dio u kojemu je 80-godišnji glumac digitalno ostario. Peti dio serijala prvi je u nizu koji nije režirao Steven Spielberg. On potpisuje produkciju filma, no redateljske uzde predao je Jamesu Mangoldu.

"Godine 1995. bila mi je čast doći u Cannes sa svojim prvim filmom "Heavy". Dvadeset osam godina kasnije, ponosan sam što se vraćam s nešto većim spektaklom", rekao je Mangold novinarima.

Taj američki redatelj nanizao je brojne holivudske uspješnice, poput filma "Logan" (2017.), "Ford protiv Ferrarija" (2019.) i biografski film o Johnnyju Cashu "Walk the Line" (2005.). Ovogodišnji festival u Cannesu traje od 16. do 27. svibnja, a njegov potpuni službeni program bit će objavljen u sljedećih nekoliko tjedana.

Potvrđeno je da će premijeru na festivalu 20. svibnja imati i najnoviji film Martina Scorsesea i Leonarda DiCaprija, "Killers of the Flower Moon".

