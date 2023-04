Na kladionicama Let 3 je pao, a Mrle poručuje: Za odlazak na Euroviziju radimo električni traktor

Nakon Dore i izbora Leta 3 za predstavnike Hrvatske na ovogodišnjoj Euroviziji, koja se u svibnju održava u Liverpoolu, na eurovizijskim kladionicama smo dobro kotirali i sudeći prema njima tada smo imali velike šanse za odlazak u finale. Ovih dana se situacija na kladionicama ipak promijenila i Hrvatska se sada nalazi na 18. mjestu, a predstavnik Srbije na 16. mjestu.

Najviše šansi za pobjedu, barem prema brojkama na kladionici ima švedska predstavnica Loreen s pjesmom "Tattoo" koja je na prvom mjestu eurovizijske kladionice, na drugom mjestu je Finska i njezin predstavnik Käärijä s pjesmom "Cha Cha Cha" i treće mjesto drže Ukrajinci i njihovi predstavnici Tvorchi s pjesmo "Heart of Steel".

Let 3 je nakon uspješne ekspedicije u Poljskoj, sletio je na aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, gdje su sinoć nastupili na bitnom službenom Eurovizijskom eventu 'Israel Calling'. Let 3 sudjelovao je i na službenoj press konferencijom na lokaciji Eurovizijske šume, udaljene nekih 40-ak minuta vožnje od Tel Aviva. To je mjesto gdje se pustinja već 50 godina pošumljava, pa su ga organizatori s razlogom odabrali za susret s novinarima koji u velikom broj prate događaj. Svaki izvođač, prenosi HRT predstavio je na svoju zemlju kroz poveznicu s prirodom i očuvanjem okoliša, što je Let 3 iskoristio da istakne da je Hrvatska specifična zemlja s mnogim različitim prirodnim ljepotama, od Jadranske obale, gorskih krajeva, velikih ravnica, te prekrasnih jezera, koju, kako je Prlja dodao, pozvavši sve da posjete našu zemlju, moramo čuvati za buduće generacije.

Na Eurovizijskom brijegu svaka je delegacija zasadila drvo, pa su to napravili i dečki iz Leta 3, a tom prigodom Mrle je održao i govor.

- Posadili smo ovo naše drvo i zalili ga da raste dugo. Mi smo veliki borci za očuvanje prirode i za prigodu odlaska na Euroviziju izrađujemo električni traktor, odnosno ‘Zlatni traktor‘. Zašto zlatni? Jer koristi samo električnu energiju i ide samo na obnovljive izvore energije. Ne želimo se više voziti na fosilna goriva jer to uništava prirodu. Zlatni traktor je ujedno i simbol transhumanizma čija je ideja da se uz pomoć tehnologije iskorijeni siromaštvo i glad na zemlji, a prvenstveno da se iskorijeni ljudska glupost - kazao je Mrle.

VIDEO Gabi je u 'Život na vagi' ušla s 183 kile, a sada se podvrgnula operaciji uklanjanja viška kože

/p>