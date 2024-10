Haris Džinović otkrio da je bio slomljen nakon razvoda: Emotivan sam. Ponekad u automobilu plačem i po 300 km

Pjevač Haris Džinović ponovno je progovorio o razvodu. Rekao je kako je za njega to normalna stvar i da su milijarde brakova završile razvodom. Ipak, priznao je da je emotivan i da je nakon razvoda zaplakao. - To za mene nije bila turbulencija, razvod nije turbulencija. Milijarde brakova je razvedeno, za mene je to normalna stvar. Neko neće sa nekim više živjeti, što sad, neće pa neće. Sve ima svoj vijek trajanja, ne gledam ja na to tragično – rekao je Haris za srpske medije, pa nastavio: - Gledam da sve prođe što mirnije, da budu i jedna strana da kažem zadovoljna. Uvijek će netko biti oštećen, ali Bože moj. Tako je kako je, samo neka je mirno.

Džinović je istaknuo da se ne srami pustiti suzu, što mu se i događalo nakon razvoda od Meline. - Emotivan sam, ali uvijek probam da tu emociju stišam. Često kažem prijateljima, ako sjednem u auto i opali me neka pjesma, mogu plakati i po tristo kilometara. Tako se to dogodi, neke čudne emocije koje ne daju suzama da stanu – otkrio je pjevač i podijelio kako uspijeva kontrolirati osjećaje u javnosti:

- Nisam gladan velikih zalogaja i da za tim patim. Probam biti miran, da me što manje nerviraju neke stvari. Nemoguće je ugasiti nervozu, ona ulazi sama i ne kuca na vrata. Kao i tuga, ona nama ne treba, ali eto, dogodi se, to je sastavni dio života i mora se čovjek s tim nositi.

VEZANI ČLANCI:

Izjavio je ranije da mu žena nije pomagala kad je bio zauzet brojnim nastupima. ''Nikad u životu. Napravila je 15 pita u životu. Ne krivim je puno, jer smo uvijek imali vozače i kućne pomoćnice. Nije bilo potrebno da ona sprema i čisti. Moja bivša žena nije ni znala spremiti hranu, sa mnom je nešto naučila kuhati.''

Otkrio je i da mu je povjerenje nakon svega poljuljano. ''Ne mogu vjerovati nekom dok me ne uvjeri da mu vjerujem ili dok jednom ne slaže, pa prestanem vjerovati. Što se tiče tih brakova danas, mislim da polako sve to ide u smjeru da nestane. Ne mislim da će uskoro brakovi nestati, ali ide k tome.''

GALERIJA Nestvarna ljepota glumice Angeline Jolie (49)

Džinović je početkom mjeseca imao zakazano ročište s bivšom suprugom Melinom oko podjele imovine. Nakon izlaska iz sudnice novinarima nije htio komentirati postupak, no osvrnuo se na razvod. "Na tu temu ne odgovaram ništa. Ovo je procesno ročište u povodu razvoda braka. Razveo se Ben Affleck dva puta, što ne bih i ja", rekao je za Blic pa otkrio bi li se htio ponovno oženiti. Odgovorio je i na pitanje je li možda trenutačno zaljubljen. "Ne. Kako ću biti zaljubljen? Što bih bio zaljubljen? Ma, kakvi. Taman posla da se ja u ovim godinama zaljubljujem", rekao je Haris.

VIDEO Odlazak na misu ili trčanje? Lidija Bačić nam je otkrila što joj je draže