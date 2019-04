Hana nakon izazova neutješno plakala: 'Kako ovo mogu raditi?'

U sinoćnjoj epizodi showa ''Superpar'' parovi su se suočili s novim izazovom. Morali su na pločici napisati tko je po njima najuredniji, tko najljepši, a tko najmanje kompatibilan par.

Prije početka izazova morali su riješiti upitnik s istim pitanjem, što je poslužilo kao baza, a točan odgovor na pitanje bio je onaj koji je većina odabrala. Ako oba partnera daju točan odgovor, pomiču se za jedno mjesto naprijed na ''ploči''. Tko prvi dođe do sredine – pobjeđuje i osvaja 5000 kn. Parovi su se najviše prepirali kad je voditelj Enis Bešlagić pitao koji je par najmanje kompatibilan, a većina je odgovorila da su to Hana i Goran. Hanu je to jako uzrujalo.

– Goran je načitan i pametan, a Hana mi se čini kao ''princeza'', nisu mi baš jedno za drugo – rekla je Jana. Nakon toga uslijedilo je još jedno pitanje, što je za Hanu bilo nepremostivo. ''Koji je par skupa iz navike?'' pitanje je na koje su sudionici showa opet dali odgovor – Hana i Goran.

Hana više nije mogla šutjeti. – Kako pet, šest mjeseci može biti navika? Užas! – bila je ljutita na sve koji su napisali njezino ime na pločicu. Situacija se nije smirila, iako su izabrani za par koji se najbolje oblači. Izazov je završio, a u njemu su najlošiji bili Luka i Matea te su time postali par za eliminaciju, zajedno s Davorom i Tinom. Hana se zaletjela Goranu u zagrljaj i počela jecati.

– Kako ovo mogu raditi? Lažu! Ružno govore o nama – plakala je dok ju je Goran pokušavao smiriti.

– Cijeli svijet može biti protiv nas, ali ako se mi držimo, ne mogu nam ništa, bebo – rekao joj je on.

U trenucima eliminacije, Hana je bila sretna jer je mogla izbaciti Luku i Mateu, s kojom se posvađala još prvih dana u kući. Show su napustili Matea i Luka, a Tina i Davor dobili su više glasova natjecatelja i ostali.