Hana Huljić Grašo osvrnula se na glasine da ona i Petar čekaju drugo dijete, pa ga ovako nahvalila

Hana Huljić Grašo izbacila je novu autorsku pjesmu 'Moon', a pokrenula je i kanal za djecu na YouTubeu. Ova svestrana glazbenica nedavno je postala majka, a prije dvije malenoj Albi koju je dobila u braku s pjevačem Petrom Grašom, s kojim će uskoro proslaviti drugu godišnjicu. Vjenčanje Hane i Petra izazvalo je veliki interes medija i javnosti, a Hana je rekla kako su očekivali da će tako biti, no ne baš u takvoj mjeri.

- Mi smo očekivali da će tako biti, ali ne baš u tolikoj mjeri. Ne znam uopće kojim riječima da opišem koliko sam, što mi kažemo u Splitu, oguglala na to sve. Ja toliko živim svoj život, radim svoje i jednostavno se ne volim petljati drugima u živote, da me uvijek fascinirala ta neka zainteresiranost za tuđe živote, ali valjda će to sve proći - rekla je u razgovoru za InMagazin.

Osvrnula se i na glasine da ona i Petar čekaju drugo dijete.

- Ne čekamo i ja jednostavno ne volim uopće kad se takvo nešto piše i uopće ne volim odgovarati niti išta komentirati jer se onda svi uhvate za to, nego samo šutim i pustim da prođe jer, ne znam više, valjda ljudi jednostavno izmišljaju što bi danas mogli pisati da bude zanimljivo.

Rekla je i da joj Petar puno pomaže s bebom.

- Ma prekrasan je u svemu, stvarno. Imam blagoslov da imam uza sebe nekoga uz koga je sve to lakše. Snalazi se zapravo bolje nego ja. Dosta je opušteniji - priznala je. Uz Petra velika joj je pomoć i mama Vjekoslava.

- Uf, spas. Baka-servis spašava. Pozdrav svim bakama - kazala je Huljić Grašo.

Spomenula je da se može zamisliti na pozornici Eurosonga.

- Mogu, nisam se dosad zamišljala, ali zašto ne. Kad bih imala neku pjesmu za koju bih bila sigurna da ne bi loše prošla, onda bih se možda u to upustila, ali vidjet ćemo.

Pohvalila se i da je njena nova pjesma završila na jednoj stranoj radio stanici.

- Evo, baš nedavno, tri dana nakon što mi je pjesma 'Moon' stavljena na YouTube, vidjela sam da me jedan strani radio koji pronalazi neke nove pjesme u svim državama, i u SAD-u i u Europi, da me taj dan uvrstio među top 10 novih, zanimljivih pjesama iz svijeta. To mi je stvarno puno značilo. Nije pretenciozno, ali uvijek se nadaš.

