Halid Bešlić o nesreći koja mu je promijenila život: 'Izgubio sam jedno oko, ali ovo što se kasnije dogodilo je bitno'

Pjevač Halid Bešlić iskreno govori o svojim problemima sa zdravljem. Bešlić ima visok tlak i povišeni šećer, a 2009. godine doživio je tešku prometnu nesreću poslije koje je deset dana bio u komi, najviše mu je nastradalo lice i liječnici su mu uspjeli spasiti jezik koji je pregrizao u nesreći, ali vid na desnom oko nisu uspjeli spasiti. Nakon toga je bio i na operaciji nosa i oka, jer je imao poteškoća nakon teške nesreće.

Sada se ponovno osvrnuo na nesreću koja mu je promijenila život.

- Svaki dan prolazim pored mesta gde sam doživio nesreću. Stalno pomislim je li se tada nešto moglo promijeniti. Imam posljedice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vrijeme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju. Volio bih da se to nije desilo, a možda je to i dobro jer sam prestao pušiti i to je vrlo bitno za moju karijeru. Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u medicinski induciranu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu - izjavio je za srpske medije.

Pjevač je krajem lipnja je završio u bolnici te mu je tada u “Centru za srce” u Sarajevu ugrađen stent. Ubrzo nakon zahvata pušten je na kućnu njegu i jako brzo se oporavio.

- Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam imao veliko začepljenje arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju - opisao je sada Halid u razgovoru za IN Magazin.

Rekao je kako se nakon operacije dobro osjećao i liječnici su mu dopustili da već deset dana nakon zahvata počne pjevati. Podrška mu je i sada bila supruga Sejda koja je uz njega bila u svim fazama njegove karijere i uvijek mu je oslonac.

- Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave... S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komandira. Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmjeli smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti prijeći od nje, to se nekako samo stvori - kazao je Halid.

VIDEO Objavljen je i službeni uzrok smrti kraljice Elizabete koja je preminula u 97. godini