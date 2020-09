Grdović komentirao Nedinu imitaciju u TLZP: 'Kad se Bepo pojavio kao Isus...'

Neda Parmać sinoć je u showu "Tvoje lice zvuči poznato" imitirala Mladena Grdovića i Bepa Matešića i otpjevala veliki hit "Nije u šoldima sve". Premda nije dobila dobre ocjene, njena se imiticaji jako svidjela Mladenu Grdoviću.

-Stvarno je bila super, dobro sam se nasmijao. Taman sam došao s puta, imao sam jedan mini koncert u Puli i dojavili su mi da gledam. Neda me odlično kopirala, prvenstveno što se tiče gestikulacije, ali puknuo sam od smijeha kad se odjednom iznad mene pojavio Bepo kao Isus. Fascinantno mi je kako oni rade te maske. Nije lako kopirati moj lik. Lakše je recimo kopirati Mišu Kovača, samo nalijepite brkove, stavite njegovu frizuru i raširite ruke, i svi znaju da je to MIšo. Žao mi je samo što Neda nije dobila više bodova, priča nam Mladen koji je podsjetio kako je tu pjesmu napisao u New Yorku 1994. godine.

- Ta je pjesma sad postala poput dalmatinske himne, nema tko je ne pjeva, od naših sportaša, pa do običnih ljudi. Kada sam je napisao klape nisu bile toliko popularne,a ja sam je odmah zamislio kao duet, pa sam se sjetio rođaka Bepa. Ideju sam dobio kad sam vidio da skupa pjevaju Pavarotti i Julio Iglesias. Bepo je bio pravi tenor, tada samo poznat u Zadru, a zahvaljujući toj pjesmi za njega su svi saznali, rekao je Grdović.

Pjevač Siniša Vuco skinuo je 40 kilograma: “Znao sam vagu nositi sa sobom u restoran...”