Gotovo je! Glumica nakon 24 godine prekida karijeru, a otkrila je i zašto

Engleska glumica Kelly Brook (44) otkrila je da je službeno završila s glumačkom karijerom. - Napustit ću glumu. Ne volim predugo biti odsutna od kuće. Volim spavati u vlastitom krevetu i moram čuvati svog psa. Ja sam bila užasna glumica. Smatram da je to prilično iscrpljujuće - otkrila je glumica za Daily Star.

Brook je glumila u serijama "Midsomer Murders", "Smallville" i "Moving Wallpaper". Svoj prvi film Sorted snimila je 2000. godine, a ostvarila je i ulogu u filmu "The Italian Job" s Markom Wahlbergom i Edwardom Nortonom. Osim toga, pojavila se i u filmu "Piranha 3D" s Vingom Rhamesom, Elisabeth Shue i Oscarom nagrađenim Richardom Dreyfussom.

Glumica je priznala da se ne može zamisliti u ulozi tuđe ljubavnice. - Imam snažnu osobnost pa mi je uvijek teško ući u lik nekog drugog. Morala bih glumiti da sam u braku s nekim i nakon dva tjedna ja sam u glavi doslovno vjerovala da je tako. Bila je to užasna situacija - kazala je Kelly.

- Ne mogu zamisliti da se okrenem Jeremyju i kažem: 'Odsutna sam šest tjedana i pretvarat ću se da sam ljubavnica Ryana Reynoldsa, je li to u redu?'. Mislim da se to mom suprugu ne bi svidjelo. Nekad moraš odustati od nekih stvari u životu, ja ne mogu više samo pobjeći i biti glumica - dodala je Kelly za koju tvrde da je vlasnica najboljeg tijela na svijetu.

Brook se udala u srpnju 2022. godine za manekena Jeremyja Parisija u njegovoj rodnoj Italiji: - Jeremy je Talijan pa mu se sviđaju velika stražnjica i grudi, tako da se ne moram brinuti oko toga! Samo moraš shvatiti da nikoga nije briga kako izgledaš osim tebe. Ako pokušavate postići određeni izgled kako biste ugodili nekom drugom, to je bitka bez kraja. Sretna sam u svome tijelu i samouvjerena te mislim da moj suprug ne primjećuje moju težinu ako ona varira... ako se osjećaš dobro, to može samo dovesti do više seksa - rekla je voditeljica i bivša manekenka te dodala kako su je nazivali punijom i za vrijeme dok je gradila karijeru modela.

Kelly je, inače, 2005. godine proglašena najseksi ženom svijeta u poznatoj FHM-ovoj listi, a od 2015. godine je na njihovoj listi 100 najseksi žena svih vremena. Njezino tijelo proglašeno je savršenim prema istraživanju znanstvenika sa Sveučilišta Teksasa u Austinu, SAD. No, iako to sve zvuči lijepo, rekla je kako se u vrijeme najveće slave osjećala najgore, a tada je bila u najmršavijoj fazi.

- Periodi u kojima sam bila najmršavija bili su periodi u kojima sam bila najjadnija - rekla je i dodala kako na starim fotografijama sad vidi dokaze perioda u kojima je bila nesretna. - Pogledam fotografije i pomislim: “Tada sam bila stvarno mršava”, a onda se sjetim da je to zato što se nešto dogodilo.

Ranije je priznala kako se dugo osjećala kao outsiderica u svijetu mode. U intervjuu za magazin "Fabulous" govorila je o problemima u modnoj industriji. - Oduvijek sam voljela raditi s modnim dizajnerima, s modnim brendovima, no rijetki su bili otvoreni za suradnju sa mnom zbog mojeg izgleda. Žene poput mene nisu im odgovarale. Modna industrija se, srećom, promijenila. Prije niste mogli naći glamurozno donje rublje i kupaće kostime ako trebate grudnjak s košaricom većom od C - ispričala je Kelly.

