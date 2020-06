Goran Višnjić progovorio: 'Ljut sam, tužan i ne mogu šutjeti'

Hrvatski glumac Goran Višnjić već 20 godina živi i radi u Americi, a sada se na svom Instagram profilu osvrnuo na tamošnje događaje.

Diljem SAD-a bijesne prosvjedi zbog smrti Georgea Floyda, kojega je policajac usmrtio klečeći mu na vratu, iako je on ponavljao da ne može disati.

Ogorčeni glumac je sa pratiteljima podijelio fotografiju jednog dijela govora i u poduljoj objavio zamolio pratitelje da to pročitaju i razmisle o riječima jednog od najvećih vođa za prava američkog crnačkog stanovništva.

"Ono što se dogodilo Georgeu Floydu je neoprostivo i tragično i nije se smjelo dogoditi, točka. Znam da je ponekad neugodno razgovarati o tim stvarima, neugodno je naći se na udaru negativnih komentara, treba šutjeti i ne govoriti o važnim stvarima jer sam samo 'glumac'. Ali George Floyd je UBIJEN, od osobe koja bi nas trebala štititi sve, jednako! Ubio ga je policajac, a njegovi kolege nisu učinili ništa da ga spriječe. Ljut sam, tužan i ne mogu šutjeti", započeo je glumac u objavi i nastavio:

Foto: Screenshot

"Sjećate li se Colina Kaepernicka i ostalih igrača koji su mirno kleknuli? To me podsjeća na riječi Johna F. Kennedyja: Oni koji onemoguće mirnu revoluciju, neizbježno će dovesti do nasilne revolucije. Znam da ovo možemo popraviti, unaprijediti i postati bolja ljudska bića. Imamo tu snagu, ali SVI moramo ustati kao zajednica, kao jedan i prekinuti šutnju", zaključio je.

Objava je vrlo brzo prikupila mnoštvo lajkova, a u komentarima su mu se javljali pratitelji i pisali kako se slažu s njim.

"Predivno rečeno, Gorane", "U zadnje dvije rečenice si sve kazao", komentirali su.