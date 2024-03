Goran Višnjić: Najveća snaga Večernjakove ruže je u načinu na koji se glasalo nekad i na koji se glasa danas

čuvaju svoje bukete

Oni su bili najtrofejniji: Pogledajte koga su naši čitatelj najviše nagradili Ružama u proteklih 30 godina

Jedan gospodin koji je Nensi Brlek i mnogim drugima također bio uzor je Oliver Mlakar, dobitnik čak pet Večernjakovih ruža. Nažalost nije ga bio u Esplanadi, ali to nikako ne umanjuje veliki uspjeh jednog od najpoznatijih televizijskih voditelja svih vremena. I to prilično šire od same Hrvatske.