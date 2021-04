Goran se pohvalio snimkom iz privatnog aviona, fanovi reagirali pa je odmah obrisao objavu

Na Instagramu bivšeg Gospodina Savršenog Gorana Jureneca (41) nižu se komentari u šali koja ide na njegov račun. Naime, Jurenec je objavio video u kojem je označio svoju djevojku Claudiju, ali fanovi su primjetili kako nje na snimci uopće nema, što ga je natjeralo da obriše objavu, pišu 24 sata.

- Prejako kako u tvom i njenom videu samo ti - napisala je jedna obožavateljica, a druga je dodala: "Ako prekinu, lakše je maknuti samo oznaku nego cijeli video. Ovaj put misli unaprijed", kazala je pritom misleći na nedavni prekid Gorana i njegove bivše djevojke Hane Rodić (23).

Nakon tih komentara, video je nestao s Goranovog profila, ali se jedan pojavio na Claudijinom u kojem se ukazala i ona. Čini se da mu šale nakon cijele drame s Rodić ne sjedaju baš najbolje, a na to su se osvrnuli i fanovi.

- Nisi trebao obrisati,samo smo se zezali - pišu mu.

Podsjetimo, prošlog mjeseca Zagrepčanka Hana Rodić (23) nakon dvije i pol godine veze s Gospodinom Savršenim obznanila je kraj njihove veze. Nakon toga počelo je prepucavanje bivšeg para putem društvenih mreža, a Hana je za Večernji ispričala više o okolnostima prekida

Iako je Jurenec u dugačkoj objavi na Instagramu kazao da se on u London preselio nakon Božića i da je tamo započeo život s bivšom djevojkom Claudijom, Hana kaže da je za nju doznala tek krajem ožujka.

"Za njegovu vezu s Claudijom doznala sam 25. ožujka kad sam vidjela njezine storyje na Instagramu i da je bila u stanu. Pitala sam ga tko je ta djevojka, no on mi je prvo tvrdio da je ne poznaje. Nisam je nikada srela i nadam se da i neću", kaže Rodić koja nam dalje otkriva kada je primijetila da stvari između njih više ne funkcioniraju. "Shvatila sam da se on počeo drukčije ponašati prema meni kada sam se doselila u Berlin, ali tada je i počela pandemija tako da nisam sumnjala na ljubavnicu. Iako nam se odnos jako popravio u studenome i prosincu prošle godine i moram priznati da smo se jako lijepo slagali dok nisam otišla u Zagreb", priznaje Zagrepčanka.