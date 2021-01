Goran Milić prebolio je COVID-19: 'Jedna mi je stvar posebno fascinantna'

Bard hrvatskog novinarstva Goran Milić godinama je bio dopisnik državne televizije iz New Yorka, a upravo je Amerika u fokusu njegove nove dokumentarne serije "What's up America", koju od idućeg tjedna gledamo na HRT-u. U idućim tjednima tako ćemo vidjeti što je doznao o američkom zdravstvu usred borbe protiv koronavirusa, građanskim nemirima i predsjedničkim izborima koji su posvađali Ameriku. Zanimljivost ove serije je da je Milić prvi put sve radio iz Hrvatske, dok mu je ekipa bila u Americi.

Naime, zbog epidemije koronavirusa odlučio je ostati u Hrvatskoj. Na kraju se ipak zarazio ovakvom opakom bolešću, a zbog toga je bio i hospitaliziran u Dubrovniku.

- Osjećam se vrlo dobro, nemam nikakve posljedice, jedino što sam u bolnici smršavio 4-5 kilograma. Inače sam prije bolnice dobro smršavio, pa mi to nije trebalo. No, zato mi se sad apetit vraća. Poslije dugo godina bez ikakve grižnje savjesti jedem tople sendviče i ostalu hranu koju sam se sustezao jesti. Okus i miris nisam izgubio u koroni, no budući da sam do prije dvije godine bio strastveni pušač, već sam prije imao problema s time, kazao nam je Milić i opisao svoje bolničko iskustvo u Dubrovniku.

- Sve je bilo dobro. Zadivljen sam osobljem koje se mora presvlačiti svaki put kad ulazi u neku sobu, a to traje jer im treba dosta dok obuku te skafandere. Fascinantno je kako je to sve organizirano, jer dosad takav režim nije postojao. Inače, već sam jednom bio u zaraznoj bolnici, kada sam se 2009. vraćao iz Koreje pa su sumnjali da imam svinjsku gripu. Tada nije bila pandemija i bio je normalan režim, a ovo je sad posebno. Što se tiče lijekova, to su sve stari, opće dostupni i jeftini lijekovi poput deksametazona, a od antibiotika sumamed. Samo liječenje nije ni skupo, no bitno je dozirati i pogoditi mjeru za svakog pacijenta, kazao je Milić.